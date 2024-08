Volkswagen Golf è stata eletta la miglior auto degli ultimi 50 anni

La Volkswagen Golf è stata votata come “Migliore auto degli ultimi cinquant’anni” nell’ambito del Best Cars of the Year – The New Car World Championships. La vittoria è stata festeggiata al British Motor Show dello scorso fine settimana, dove l’ultima versione, notevolmente migliorata, dell’iconico modello è stata esposta e analizzata con entusiasmo da una folla di visitatori che hanno avuto voce in capitolo anche nella votazione complessiva.

La giuria del premio

La giuria del premio è composta da progettisti indipendenti di fama mondiale, ingegneri, personalità dell’industria automobilistica, famosi personaggi del motorsport, giornalisti, emittenti, professionisti dei media, rivenditori di veicoli, consulenti automobilistici, responsabili di club automobilistici e organizzatori di eventi motoristici. Uno dei giudici del Best Cars of the Year che ha votato per la Golf è stato John Oates, appassionato di auto, membro della Rock and Roll Hall of Fame e metà di Hall and Oates, il duo musicale più venduto di tutti i tempi. Un altro era il giornalista automobilistico Mike Rutherford, che ha fondato i premi.

Mike ha detto: “Alcuni produttori riescono a malapena a mantenere in produzione i loro modelli ‘più importanti’ per cinque anni. Il fatto che Volkswagen abbia costruito e venduto con successo versioni a benzina, diesel, elettriche e pure ibride della Golf in tutto il mondo per 50 anni la dice lunga. Dai primissimi anni ’80, quando ho acquistato la mia prima versione Mk I nuova di zecca, ho comprato altre innumerevoli Golf o le ho utilizzate come auto aziendali. A ragione, veniva spesso descritta come l’auto di cui si ha bisogno. E questo è vero oggi come lo è sempre stato. La Golf, fin dalla sua nascita nel 1974, è stata l’auto per la gente”.

Il successo della Volkswagen Golf

Con oltre 37 milioni di esemplari venduti fino a oggi, la Volkswagen Golf è l’auto di maggior successo del colosso tedesco, in grado di superare persino il leggendario Maggiolino. Nei suoi 50 anni di produzione, il termine “Golf” è diventato un’abbreviazione dell’intera classe in cui si colloca l’auto, mentre ha ampliato ulteriormente il suo fascino grazie a versioni molto apprezzate come la Cabriolet, la R e la GTI. Insomma, il fascino di questa vettura – originariamente disegnata da Giorgetto Giugiaro – è lontano da svanire.