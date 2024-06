Per la Volkswagen Golf Cabriolet MK1, c’è una bella novità

Milltek annuncia questa settimana l’aggiornamento della sua gamma di sistemi di scarico “Milltek Classic“, con un nuovo design OEM+ per la Volkswagen Golf Cabriolet di prima generazione. Arrivata giusto in tempo per la bella stagione da gustare a tetto abbassato, l’ultima offerta Milltek Classic è disponibile in versione risuonata o non risuonata, con ogni opzione che promette di migliorare in modo sottile la nota standard del motore dell’iconica Golf cabriolet degli anni Ottanta, pur rimanendo fedele allo stile del terminale di scarico originale di fabbrica.

Gli scarichi di Milltek

La gamma Milltek Classic comprende molti modelli popolari della storia quarantennale dell’azienda, con ogni nuovo prodotto ampiamente aggiornato e riprogettato utilizzando la tecnologia e i processi di produzione più recenti. Tutte le applicazioni Milltek Classic sono progettate come “OEM+” e promettono di migliorare le prestazioni, la qualità, la durata e il suono, oltre a migliorare la qualità dei materiali, il design dei silenziatori e l’acustica.

Tutti i sistemi Milltek Classic beneficiano del rinomato e approfondito processo di ricerca e sviluppo aziendale: ogni nuovo sviluppo inizia con il sistema di scarico originale “OEM”, con gli ingegneri che identificano i punti deboli e le restrizioni utilizzando una scansione 3D e un processo di test.

Altri sistemi di scarico Milltek Classic molto apprezzati sono le applicazioni per la BMW M3 (E30) e la Peugeot 205 GTI, due classici degli anni ’80 il cui valore è aumentato notevolmente nell’ultimo decennio. Sebbene entrambi siano stati veicoli estremamente popolari tra i clienti Milltek nel corso della storia, Milltek afferma che i clienti si stanno ora allontanando dagli scarichi più grandi e performanti a favore di un oggetto simile a quello di fabbrica.

Il prodotto per la Volkswagen Golf Cabrio MK1

Anche l’ultimo sviluppo della Volkswagen Golf Cabriolet Mk1 ha rispecchiato la filosofia dell’azienda “dagli appassionati, per gli appassionati“, utilizzando l’esemplare personale Helios Blue dell’amministratore delegato Steve Pound come parte del lavoro di progettazione e collaudo.

Steve Pound, amministratore delegato di Milltek, ha dichiarato: “La domanda per la gamma Milltek Classic è aumentata progressivamente negli ultimi due anni e la Golf Cabriolet Mk1 è una delle auto che abbiamo notato essere diventata oggetto di interesse da parte dei nostri clienti. I nostri progetti sono fatti su misura per coloro che desiderano migliorare le prestazioni, il suono e la durata del loro scarico, beneficiando di tutto ciò che abbiamo imparato negli ultimi quarant’anni, pur mantenendo un design dei terminali che non si discosta troppo da quello di serie“.