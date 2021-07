Volkswagen Atlas Cross Sport GT Concept: il SUV sportivo per gli USA

Volkswagen stuzzica la fantasia degli automobilisti americani con una inedita ricetta dal sapore sportivo, ovvero trasformare la Atlas Cross Sport in un SUV dal carattere “racing”. Battezzata Atlas Cross Sport GT Concept, questo prototipo “Made in USA” sfoggia grinta da vendere mescolata ad alcune caratteristiche prese in prestito dai modelli della Casa tedesca distribuiti nel vecchio continente.

Look aggressivo

La basa di partenza di questa concept-car è la Atlas Cross Sport SEL Premium R-Line del 2021, opportunamente modificata da Jamie Orr, da sempre appassionato dei modelli Volkswagen. Dal punto di vista estetico si distingue per la verniciatura a mano del corpo vettura con la livrea blu Eisvogelblau. Non mancano cerchi ABT Sport HR Aerowheel da 22 pollici avvolti da pneumatici Yokohama Advan Sport V105 da 285/35. L’assetto è più rigido e basso grazie a sospensioni ST Plus 3 con molle in tinta e marchiate GT Concept, mentre l’impianto frenante vanta pinze anteriori a 8 pistoncini Tarox.

Abitacolo “racing”

All’interno dell’abitacolo si respira aria di competizioni, il merito principale va ai 4 sedili singoli ad alto contenimento firmati Recaro impreziositi da dettagli di colore blu che riprendono la tinta con la carrozzeria. Il medesimo colore personalizza anche cinture di sicurezza, volante e tappetini.

Sean Maynard, Motorsport Marketing Specialist per Volkswagen, parlando del progetto ha dichiarato: “Volevamo davvero attirare l’attenzione sui molti e grandi attributi dell’Atlas Cross Sport, in particolare sul suo forte stile esterno, e valorizzare le sue potenziali capacità prestazionali”.

Il cuore della Golf R

Sotto il cofano della Atlas Cross Sport GT Concept troviamo una unità molto nota ed apprezzata, ovvero il 2.0 TSI della Golf R in grado di scaricare sulla trazione integrale la bellezza di 300 CV, gestiti dal cambio automatico DSG a sette rapporti.