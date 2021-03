Volkswagen Amarok 2022: un teaser anticipa la nuova generazione

Volkswagen ha diramato una nuova immagine teaser ufficiale che prefigura la futura generazione dell’Amarok, atteso sul mercato per il 2022. L’inedito pick-up della Casa di Wolfsburg sarà frutto della collaborazione siglata da quest’ultima con la Ford. Per questo motivo, il nuovo Amarok condividerà numerosi elementi con la prossima versione del Ford Ranger – a partire dal nuovo pianale denominato T7 – inoltre punterà su due elementi chiave, ovvero l’elettrificazione e i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione.

Il bozzetto diramato dal costruttore che anticipa il nuovo Amarok segue un primo teaser pubblicato circa un anno fa. Rispetto a quest’ultimo è possibile notare alcune differenze stilistiche importanti, a partire dalla sezione centrale del paraurti e della griglia anteriore che sfoggiano un design leggermente più pulito, inoltre spicca il nuovo rivestimento in plastica applicato sui bordi esterni della piastra paramotore che ingloba al centro la fessura dove risulta installato il verricello.

Le minigonne laterali sono impreziosite da finiture in metallo, le portiere hanno vantano maniglie sporgenti e le calotte degli specchietti laterali risultano di dimensioni maggiori e nello stesso tempo inglobano le luci di direzione. Completano l’effetto scenico il roll bar installato nel cassone posteriore e le luci LED supplementari incastonate nelle barre sul tetto. Il risultato complessivo è decisamente ben riuscito.

Il baricentro piuttosto alto e le ruote tassellate di grandi dimensioni lasciano invece presagire ottime doti nella guida in off-road. Per Il momento non sono state diffuse informazioni relative all’aspetto tecnico e meccanico, ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuove ed interessanti novità in merito.