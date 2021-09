Volkswagen Aero B: la sostituta elettrica della Passat berlina?

La prossima generazione della Volkswagen Passat sarà disponibile quasi certamente nella sola configurazione Variant con la carrozzeria station wagon, mentre la variante berlina potrebbe essere sostituita dall’inedita Aero B a propulsione elettrica.

Versione di serie della ID Vizzion

Attesa nel corso del 2023, la nuova Volkswagen Aero B a propulsione elettrica dovrebbe rappresentare la versione di serie della concept car ID Vizzion esposta al Salone di Ginevra del 2018. Condividerà la piattaforma modulare MEB con i modelli ID.3 ed ID.4, mentre il pacco delle batterie da 82 kWh garantirà fino a 560 km di autonomia massima.

In futuro anche station wagon?

Tuttavia, non è escluso che la gamma della futura Volkswagen Aero B possa essere ampliata successivamente alla variante station wagon, come versione di serie della concept car ID Space Vizzion esposta al Salone di Los Angeles del 2019. A livello tecnico, invece, potrebbe essere proposta con il motore elettrico da 360 CV di potenza complessiva che consentirà di raggiungere la velocità massima di 175 km/h limitata elettronicamente, accelerando da 0 a 100 in soli cinque secondi.