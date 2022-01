Volar eVTOL: l’auto volante decolla per la prima volta, arriverà nel 2028 [Video]

Si chiama Volar eVTOL ed è un’auto volante. Il suo aspetto è da hypercar del futuro, ma dovrebbe viaggiare in quota, fino a 900 metri di altezza. Si ipotizza una velocità massima di 270 km/h. Questo mezzo elettrico è il frutto dell’ingegno della startup londinese Bellwether Industries. Al momento è allo stadio di prototipo in scala.

Il suo primo volo è andato in scena alcuni giorni fa a Dubai. Queste le performance rilevate durate la prova: 4 metri di altezza e 40 km/h di velocità. Per il modello in scala reale si dovrà aspettare ancora un po’. I test dei “muletti” inizieranno nel 2023, ma la versione definitiva di quest’auto volante dovrebbe giungere nel 2028. Sarà questa la mobilità del futuro? Ho i miei dubbi.

Mi viene davvero difficoltoso pensare alla luce del sole coperta da tanti veicoli volanti, un cui urto o una cui avaria produrrebbe delle rovinose cadute sopra le nostre teste. A meno che non ci costringano a vivere sottoterra, per dare seguito a bizzarrie del genere che hanno senso per poche unità volanti, magari destinate al pattugliamento aereo delle forze dell’ordine o al trasporto sanitario rapido.