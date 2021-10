Mercedes-AMG: la hypercar One e le altre novità E-Performance

Dopo esser stata svelata come concept car al Salone di Francoforte del 2017, la hypercar Mercedes-AMG One entrerà in produzione nel corso del prossimo anno. Complessivamente, la vettura sarà prodotta in soli 275 esemplari, già tutti venduti al prezzo unitario di 2,27 milioni di euro.

Formula 1 Stradale

La nuova Mercedes-AMG One, già nota come “Formula 1 stradale”, raggiungerà la velocità massima di 350 km/h e accelererà da 0 a 200 in meno di sei secondi, grazie alla potenza complessiva di oltre 1.000 CV erogata dal motore a benzina 1.6 V6 Turbo abbinato al propulsore elettrico dedicato. Inoltre, potrà percorrere fino a 25 km nella modalità di guida elettrica.

Le altre novità E-Performance

Tuttavia, le novità di Mercedes-AMG con la tecnologia E-Performance a propulsione ibrida Plug-In Hybrid non saranno limitate alla sola hypercar One. Infatti, debutteranno le nuove SL53e da 578 CV e C63e da 653 CV di potenza complessiva, più l’ammiraglia S63e da oltre 700 CV. Infine, sono previste anche le più sportive S73e ed SL73e da 843 CV di potenza complessiva.