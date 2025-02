Quasi 16.000 veicoli elettrici Renault, tra cui i nuovi modelli Renault 5 E-Tech e Alpine A290, dovranno tornare in officina per risolvere un grave problema al sistema di avviamento. La casa automobilistica francese ha avviato una massiccia campagna di richiamo auto a causa di un malfunzionamento del sistema elettronico di potenza che, in alcuni casi, impedisce completamente l’accensione del veicolo.

Renault, campagna di richiamo per la R5 E-Tech

Il difetto è stato individuato nella scatola elettronica di potenza, responsabile della trasformazione della corrente dalla batteria al motore. Gli esperti hanno identificato un’anomalia nel sistema di monitoraggio che può causare il blocco totale dell’unità. La soluzione prevede un aggiornamento software del calcolatore, intervento gratuito della durata di circa mezz’ora.

Sui social network sono già emerse diverse testimonianze di proprietari che hanno sperimentato il problema. In particolare, alcuni utenti hanno raccontato di essersi trovati impossibilitati ad avviare il veicolo durante gli spostamenti quotidiani, riuscendo a ripartire solo dopo ripetuti tentativi.

Per gestire il richiamo, identificato con il codice 0EN5, Renault ha predisposto un sistema di comunicazione multicanale: i proprietari vengono contattati sia attraverso l’app My Renault che tramite posta tradizionale. L’azienda ha mobilitato la sua rete di assistenza per garantire interventi rapidi e senza costi per i clienti.

Battuta d’arresto per l’Auto dell’Anno

La vicenda rappresenta una battuta d’arresto per la Renault 5 E-Tech, recentemente insignita del titolo di auto dell’anno 2025. Il modello, assemblato a Douai, si è distinto per un’autonomia fino a 412 chilometri e un prezzo competitivo di 27.990 euro. Anche la versione sportiva Alpine A290 è coinvolta nel richiamo, nonostante il suo posizionamento premium nel mercato.

Renault assicura che l’intervento correttivo risolverà definitivamente l’anomalia, confermando il proprio impegno nella transizione verso la mobilità elettrica e nella soddisfazione della clientela.