VinFast VF 6 e VF 7: prezzo, dimensioni, motore, uscita

Sono ormai pronti all’atteso debutto commerciale i nuovi crossover elettrici VinFast VF 6 e VF 7, realizzati dal giovane costruttore automotive vietnamita e disegnati da Pininfarina. I due SUV saranno ordinabili in Europa a partire dal prossimo marzo, andando così ad insidiare modelli appartenenti rispettivamente al segmento B e a quello C, particolarmente richiesti ed in voga nel Vecchio Continente. In occasione del CES di Las Vegas che si è svolto nella città statunitense all’inizio del mese, VinFast ha finalmente svelato le specifiche tecniche dei suoi due nuovi modelli.

VinFast VF 6

Lungo 4,24 m, alto 1,59 m e largo di 1,82 m, la VF 6 si presenta come un B-SUV dalle forme moderne e accattivanti. La gamma della vettura prevede due allestimenti chiamati Eco e Plus, entrambi equipaggiati con una batteria da 59,6 kWh. La prima versione – come lascia intuire il nome – punta maggiormente sull’efficienza, mentre la seconda sfoggia un carattere più sportiveggiante. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, la VF 6 Eco offre un’autonomia di 399 km (ciclo WLTP), mentre la potenza è di 177 CV e 250 Nm. La Plus vanta una percorrenza dichiarata leggermente inferiore, pari a 381 km, mentre la potenza sale a 204 CV e 310 Nm di coppia. L’allestimento Eco può contare su cerchi da 17 pollici, mentre la Plus su quelli da 19.

VinFast VF 7

Il C-SUV denominato VF 7 punta a competere con modelli del calibro della Volkswagen ID.4 e vanta una lunghezza di 4,55 m, una larghezza di 1,89 m e un’altezza di 1,64 m. La VF 7 Plus sfrutta un powertrain con doppio motore elettrico e sulla trazione integrale. Anche in questa casa l’offerta è composta dagli allestimenti Eco e Plus, alimentante con un accumulatore da 75,3 kWh. L’Eco vanta un’autonomia di 450 km e la Plus si ferma a 431 km (WLTP), mentre per quanto riguarda potenza e coppia la prima può contare su 204 CV e 310 Nm, mentre la seconda su 354 CV e 500 Nm. La vettura può essere personalizzata con cerchi in lega che arrivano a 21 pollici, mentre nell’abitacolo spicca il display centrale da 15 pollici.

Sicurezza al top

Tutta la gamma può contare su sistemi di assistenza alla guida di livello 2 che comprende: Highway Assist, Lane Centering Assist, cruise control adattativo e Emergency Lane Keep Assist.

Prezzi

Non sono stati ancora comunicati i prezzi ufficiali per i mercati europei, ma secondo le prime indiscrezioni i prezzi per la VF 6 e la Vf 7 dovrebbero rientrare in un range tra i 30 e i 50.000 euro.