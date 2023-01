L’auto elettrica volante diventa realtà al CES di Las Vegas

Se l’auto volante ha da sempre rappresentato il futuro della mobilità nel nostro immaginario collettivo, le automobili elettriche sono a tutti gli effetti una realtà consolidata dei nostri giorni. Cosa succede però se uniamo questi due modi di concepire la mobilità? La risposta arriva dall’ultimo CES di Las Vegas (5-8 gennaio 2023), la kermesse internazionale dedicata alle ultime novità tecnologiche, dove è stata svelata la prima auto elettrica volante.

Auto elettrica volante: sul mercato nel 2026

Battezzata Aska 5, questo futuristico veicolo a zero emissioni risulta in grado di viaggiare sia su strada che tra le nuvole, inoltre è equipaggiato di un sofisticato sistema di decollo verticale. Questo veicolo che sembra uscito da un film di fantascienza dovrebbe debuttare sul mercato tra pochissimi anni, ovvero nel 2026.

Auto elettrica volante: un sogno che diventa realtà

Anche se nel corso degli ultimi anni abbiamo visto numerosi prototipi di auto volanti, Aska 5 è il primo veicolo di questo ad affacciarsi alla produzione in serie e quindi a diventare una realtà consolidata. Aska 5 promette quindi di rivoluzionare per sempre il nostro modo di spostarci, ma il suo aspetto più che ad un’auto ricorda quello di un aeromobile, anche se vanta la possibilità di chiudere le proprie ali.

Tecnologia range extended

Per quanto riguarda i motori, l’A5 è spinto da sei rotori montati su supporti direzionali alimentati da un sistema di batterie a litio. Queste ultime possono inoltre contare sul supporto di un motore a benzina con funzione di range extended che permette di portare l’autonomia in volo fino a circa 400 km. Gli accumulatori a litio possono essere ricaricati sfruttando colonnine tradizionali o addirittura la rete elettrica domestica.

Due modalità di decollo

Un’altra particolarità di questo veicolo risiede nelle sue capacità di decollo: l’A5 può infatti decollare in maniera tradizionale attraversando 76 metri di pista in soli 5 secondi, oppure in maniera verticale se si trova in un eliporto.