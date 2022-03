Suzuki: accordo con SkyDrive per l’auto volante

Sono sempre di più le Case automobilistiche che scelgono di investire parte delle proprie risorse verso lo sviluppo del volo verticale, che potrebbe essere la frontiere della mobilità del domani. In questo scenario si inserisce anche Suzuki che ha siglato un accordo con SkyDrive Inc. per ricercare, sviluppare e commercializzare congiuntamente VTOL elettrici (veicolo a decollo e atterraggio verticale) nel prossimo futuro. Sfortunatamente, i dettagli più caldi dell’accordo non sono stati divulgati, quindi le informazioni sull’entità dell’investimento e sui tempi di produzione rimangono sconosciute.

I progetti

Quello che sappiamo per adesso è che, le due società avrebbero lavorato per aprire nuovi mercati con un focus iniziale sull’India, dove Suzuki controlla circa la metà del mercato automobilistico. Lo scorso fine settimana, Suzuki ha annunciato che investirà più di 1 miliardo di dollari nella sua fabbrica in India per produrre veicoli elettrici e batterie. SkyDrive ha sede a Tokyo e nel 2020 ha raccolto 42 milioni di dollari in finanziamenti grazie a investitori come NEC Corp e Itochu Corp.

La società sta attualmente sviluppando un eVTOL compatto a due posti e prevede di passare alla produzione in serie completa in tempo per lanciare il suo servizio di auto volanti a Osaka nel 2025, quando la città ospiterà l’Expo mondiale. Non è chiaro se Suzuki collaborerà direttamente con SkyDrive su questo veicolo.

Corsa verso il cielo

Non solo Suzuki si muove a grandi falcate verso la mobilità urbana aerea, infatti anche Porsche e Audi hanno affermato che stanno esplorando il segmento, così come Cadillac, ma Hyundai è forse la casa automobilistica con i più grandi progetti per l’aria poiché ha investito nei porti eVTOL e si aspetta che l’industria della mobilità aerea urbana decollerà prima del 2030. Alcune startup, nel frattempo, si aspettano che accada prima, nel frattempo possiamo ammirare i vari progetti che si stanno susseguendo uno dietro l’altro con discreto successo.