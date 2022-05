VinFast VF 8 e VF 9, i prezzi per l’Europa

VinFast, giovane e promettente Casa automobilistica vietnamita, è pronta a conquistare il mercato delle auto elettriche con ben 5 nuovi modelli svelati a gennaio sotto i riflettori del CES 2022 di Las Vegas. Ora, il costruttore asiatico, che vanta un design sviluppato niente di meno che da Pininfarina, ha comunicato in dettaglio i prezzi di listino per i paesi europei dei SUV VinFast VF 8 e VF 9.

VinFast VF 8 e VF 9: la gamma

Le VinFast VF 8 e VF 9 debutteranno entro la fine del 2022 nei mercati di Francia, Germania e Paesi Bassi nelle versioni Eco e Plus e saranno disponibili con batteria da 82 kWh o da 87,7 kWh. In Italia al momento non è prevista la commercializzazione, ma non si esclude l’arrivo nel prossimo futuro.

VinFast VF 8 e VF 9: i prezzi di listino

In Francia, i prezzi per il VF 8 Eco con batteria 82 kWh partono da 43.050 euro, mentre la versione con batteria da 87,7 kWh richiede un supplemento di 300 euro. I prezzi per la versione top di gamma VF 8 Plus salgono a 50.900 e 51.200, a seconda del tipo di batteria scelta. I prezzi della VF 9 partono da 58.700 euro e arrivano ad un massimo di 64.100 euro.

I piani di abbonamento per le batterie

I piani di abbonamento per il noleggio delle batterie sono stati annunciati anche per il mercato europeo. Il pacchetto fisso prevede un chilometraggio illimitato e ha una quota di abbonamento mensile di 120 euro relativo al VF 8 e di 150 euro per il VF 9, mentre i dettagli sui prezzi per il piano flessibile non sono stati ancora comunicati.

VinFast coprirà tutti i costi di manutenzione e riparazione attraverso il piano di abbonamento e sostituirà la batteria gratuitamente quando la capacità scenderà al di sotto del 70%. Tutti i modelli venduti in Europa fino alla fine del 2023 dovranno essere acquistati insieme a un piano di abbonamento.

Pacchetto VinFast Smart Driving

VinFast ha anche annunciato che i due SUV potranno essere equipaggiati con il pacchetto opzionale VinFast Smart Driving offerto a 7.250 euro, oppure proposto a 150 euro al mese. Questo pacchetto aggiunge una serie di dispositivi ADAS come il sistema che attenua le collisioni, l’assistenza di guida in autostrada, quello dedicato al cambio di corsia, l’assistenza al parcheggio, anche in remoto, l’assistente virtuale, il monitoraggio surround a 360 gradi e altro ancora.

Emmanuel Bret, vice amministratore delegato di VinFast per le vendite globali e il marketing ha dichiarato:

VinFast mira ad attirare un’ampia gamma clientela con prodotti di alta qualità, tecnologia all’avanguardia e politiche di vendita eccezionali, soddisfacendo le diverse esigenze e preferenze finanziarie dei clienti. Il nostro programma di abbonamento delle batterie è progettato per offrire ai clienti la massima tranquillità, rendendo l’esperienza di acquisto dei nostri veicoli elettrici premium più completa, contribuendo così a guidare il movimento della rivoluzione globale dei veicoli elettrici e a creare un futuro più sostenibile per tutti.