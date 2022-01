VinFast VF 8 e VF 9, svelati i prezzi per il mercato europeo

Solo pochi giorni fa, la giovane Casa automobilistica vietnamita, VinFast, aveva presentato in occasione del CES 2022 di Las Vegas ben 5 inediti modelli elettrici. Ora, il Costruttore asiatico ha svelato i prezzi per il mercato europeo dei modelli VF 8 e VF 9, disegnati da Pininfarina e pronti ad essere commercializzati nel Vecchio Continente entro la fine del 2022.

I prezzi per l’Europa

Entrando nel dettaglio scopriamo che i due SUV a zero emissioni risultano già prenotabili e saranno distribuiti in Europa soltanto in alcuni paesi tra cui Francia, Germania e Paesi Bassi, mentre al momento l’Italia risulta esclusa. Le VinFast VF 8 e VF 9 saranno proposti ad un prezzo di listino che partirà rispettivamente da 43.350 e 59.150 euro.

Due livelli di autonomia

La Vinfast VF 8 si presenta come un crossover 100% elettrico lungo 475 cm, forte di un’autonomia d’esercizio (dichiarata) di 504 km, ottenuta con una sola carica di energia. Un gradino più in alto troviamo la VF 9, lunga 512 cm e con abitacolo che ospita ben tre file di sedili, mentre l’autonomia raggiunge 550 km. La clientela europea potrà prenotare le vetture versando un piccolo acconto di 150 euro. Quest’ultimo si trasformerà in uno sconto, rispettivamente pari a 2.500 euro per la VF 8 e di 4.200 euro per la VF 9, nel caso in cui l’acquisto venga finalizzato.

I piani di espansione

I nuovi modelli targati Vinfast verranno distribuiti in Europa tramite una rete di vendita molto simile a quella di Tesla. Il costruttore vietnamita guarda con forte interesse ai mercati esteri e mira ad una importante espansione, per questo motivo ha intenzione di realizzare uno stabilimento produttivo in Germania e una gigafactory sia in Europa che negli Stati Uniti.