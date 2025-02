È davvero impossibile affrontare lunghi viaggi con un’auto elettrica? Paolo Mariano, celebre youtuber del canale mariano_elettrico, ha dimostrato il contrario percorrendo 772 chilometri da Cologno Monzese a San Marcellino, in provincia di Caserta. Il suo esperimento conferma che il viaggio elettrico è ormai una realtà concreta e praticabile.

Peugeot E-2008, un SUV elettrico con tutti i crismi

Alla guida della sua Peugeot E-2008, un SUV elettrico da 156 CV con una batteria che offre fino a 400 km di autonomia elettrica secondo il ciclo WLTP, Mariano ha completato il tragitto in meno di 9 ore. Le soste per la ricarica hanno richiesto solo un’ora in più rispetto ai tempi di un’auto tradizionale.

Il successo del viaggio è stato reso possibile grazie a una pianificazione accurata tramite l’ABRP app, uno strumento che consente di individuare i punti di ricarica e calcolare i tempi necessari per le soste. Inoltre, la crescente diffusione di colonnine ad alta velocità lungo la rete autostradale italiana ha garantito un’esperienza di viaggio fluida e senza complicazioni.

Le prestazioni del veicolo si sono rivelate ottimali: l’autonomia è risultata maggiore in ambito urbano, grazie al sistema di recupero dell’energia in frenata, e leggermente inferiore in autostrada, un aspetto comune a tutte le auto elettriche.

L’esempio di Paolo Mariano

L’esperimento di Paolo Mariano rappresenta un esempio significativo di come la mobilità elettrica stia evolvendo rapidamente. Con una rete di ricarica in continua espansione e strumenti di pianificazione sempre più avanzati, le auto elettriche si stanno affermando come una valida alternativa ai veicoli tradizionali, anche per i viaggi a lunga distanza.