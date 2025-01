Il leggendario marchio Vanwall, primo vincitore del Campionato Costruttori di Formula 1 nel 1958, ritorna trionfalmente sul mercato con una gamma di auto elettriche di lusso, guidato dal Dr. Colin Kolles, ex team principal di F1.

Questa rinascita rappresenta un ponte tra la gloriosa storia del brand britannico e l’innovazione tecnologica moderna. L’heritage di Vanwall Vandervell affonda le sue radici nel periodo d’oro del motorsport, quando il fondatore Tony Vandervell condusse il team alla vittoria nel primo campionato costruttori della storia, grazie alle prestazioni di piloti iconici come Stirling Moss e Tony Brooks. Tuttavia, quella stagione memorabile fu segnata dalla tragica scomparsa di Stuart Lewis-Evans in Marocco, evento che portò alla chiusura del team nel 1960.

Oggi, il marchio si rilancia con tre modelli elettrici all’avanguardia: Vandervell H-GT, N-GT e Thin Wall Special. Basati sulla piattaforma E-GMP, questi veicoli rappresentano l’apice dell’ingegneria moderna, con carrozzerie interamente in fibra di carbonio e potenze che spaziano dai 325 CV della H-GT ai 650 CV dei modelli di punta.

L’attenzione al dettaglio si riflette negli interni, dove materiali pregiati come pelle Connolly e velluto creano un ambiente esclusivo e personalizzabile. Il modello di punta, la Thin Wall Special, mantiene il peso sotto le 2 tonnellate, offrendo un’esperienza di guida dinamica nonostante la propulsione elettrica.

Il Dr. Kolles, inizialmente scettico sull’elettrificazione, ha abbracciato la tecnologia moderna come chiave per la reinvenzione del marchio. Il suo team è già impegnato in progetti ambiziosi, tra cui una versione stradale della LM Hypercar da 1000 CV e una hyperbike, confermando l’impegno di Vanwall nel segmento del lusso ad alte prestazioni.

Questa rinascita non è solo un’operazione commerciale, ma la continuazione di un’eredità storica nel motorsport, proiettata verso un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato.