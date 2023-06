Valentino Rossi trionfa a Le Mans: primo successo nella GT3

Valentino Rossi arricchisce il suo Palmares nel motorsport con un’altra vittoria leggendaria. L’ex campione del mondo della MotoGP ha conquistato oggi la Road To Le Mans a bordo di una BMW. Il pilota di Tavullia si è imposto nella categoria GT3 a bordo della Bmw M4 del Team Wrt assieme al compagno di squadra Jérôme Policand. Dopo essere salito sul podio alla 24 Ore di Dubai e al GT World Challenge Europe a Brands Hatch, l’italiano ha messo i piedi sul gradino più alto a Le Mans, in Francia.

Valentino Rossi ottiene la sua prima vittoria in GT3 a Le Mans con la BMW M4 GT3

Road to Le Mans è una competizione che si svolge parallelamente alla 24 Ore di Le Mans. È anche un evento che prepara i piloti a tuffarsi nella 24 Ore, che il nove volte campione del mondo spera di fare nel 2024. “Sono così felice, è la mia prima vittoria con la BMW e una grande esperienza venire qui per prepararmi alla 24 Ore del prossimo anno. Avevamo un buon passo in qualifica, ma siamo stati sfortunati in Gara 1. Volevo un podio in Gara 2, Jérôme ha fatto un buon primo stint e siamo riusciti a vincere. Ho superato bene e sono felicissimo ”, ha detto Valentino Rossi.

Valentino ha così ottenuto la sua prima vittoria nella categoria GT3 ai comandi della BMW M4 GT3, lasciando il segno e dimostrando che la sua prima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans potrebbe essere più vicina. Il #46 ha assaporato ancora una volta la dolcezza della vittoria, quelle che ha assaporato 115 volte nel Motomondiale, prima di dirigersi al Mugello, dove questo fine settimana supporterà i suoi piloti Mooney VR46 nel GP d’Italia.