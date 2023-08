Unplugged Performance mostra la Tesla Model Y da polizia definitiva

Unplugged Performance, un’azienda californiana specializzata nel tuning delle auto elettriche, ha presentato la sua versione della Tesla Model Y da polizia, che promette di essere il veicolo di pattuglia più performante, efficiente e intelligente sul mercato. La vettura di Tesla modificata da Unplugged Performance è stata svelata al Tesla Takeover, il più grande raduno Tesla del mondo, che si è tenuto a San Luis Obispo, in California.

La Tesla Model Y di Unplugged Performance è stata dotata di un esterno ad hoc e di aggiornamenti interni

Si tratta di una Tesla Model Y modificata con una serie di accessori e soluzioni specifiche per le forze dell’ordine, tra cui: luci aggiuntive, sirene, trombe d’aria e sistemi di amplificazione, barre di spinta e protezioni per le griglie, pedane, un pacchetto Pursuit composto da sistemi di frenata e sospensioni ad alte prestazioni, coprisedili e materiali ad alta resistenza, sedili sagomati, celle e divisori per i prigionieri e rastrelliere per armi da fuoco e attrezzature.

L’azienda afferma che la sua auto della polizia costa 91.990 dollari (circa 84mila euro al cambio attuale): 50.490 dollari per il veicolo di serie, a cui si aggiungono 41.500 dollari per l’upfitting. Si tratta di un prezzo inferiore a quello di una Ford Police Interceptor Utility Hybrid (basata sul Ford Explorer), che costa 98.995 dollari. Inoltre, Unplugged Performance sostiene che la sua Tesla Model Y offre numerosi vantaggi rispetto alla concorrenza.

Non abbiamo alcun dubbio sul fatto che l’ambiente più capace, più sicuro e più confortevole in cui un agente possa trascorrere la maggior parte della sua giornata sia un’auto della polizia Tesla adeguatamente equipaggiata”, ha dichiarato Ben Schaffer, fondatore e CEO di Unplugged Performance.