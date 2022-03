Una nuova Ferrari F40? New Car Design la immagina così

La Ferrari più pura è rossa e con un V12 sotto alla carrozzeria. Su questo non si discute. Ci sono però alcuni iconici modelli che hanno fatto la storia del marchio di Maranello e che rimarranno sempre nei cuori degli appassionati del Cavallino Rampante. Una di queste ‘indimenticabili’ è senza dubbio la Ferrari F40.

New Car Design immagina una nuova Ferrari F40 Guarda le altre 3 fotografie →

In queste ultime ore New Car Design ha deciso di rispolverare uno dei miti di Modena pubblicando sul suo canale YouTube una riproduzione in chiave moderna della vecchia Ferrari F40. Nel video viene ripercorsa la storia della gamma, dalla GTO a LaFerrari e alla fine appare come proposta, per il 2025, un’immaginaria, nuova, F40.

Niente elettrificazione nella fantasia di New Car Design che mostra i disegni di una scocca che ospita un tradizionale motore termico montato in posizione longitudinale, dietro all’abitacolo.

Cederà Ferrari al fascino del passato rielaborando la F40 in un novo modello da inserire nella sua prestigiosa gamma? Difficile dirlo, anche se siamo sicuri che il marchio di Maranello proseguirà con la sua linea di innovazione che punta sempre al futuro con design evoluti e tecnologie innovative.

Di fatto questa interpretazione in chiave moderna di New Car Design mescola il design moderno Ferrari ricalcando le linee delle ultime supercar più esagerate del marchio, come LaFerrari e la FXX affiancandole a un posteriore estremo che, sì, in questo caso, strizza l’occhio a quell’imponente alettone dalle linee squadrate che aveva caratterizzato la Ferrari F40 apparsa nel 1987 e prodotta fino al 1992.