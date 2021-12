Una incredibile Porsche Cayenne cabrio in vendita negli USA

Se amate la guida con il vento tra i capelli e siete alla ricerca di una Porsche a dir poco fuori dell’ordinario, negli USA è stata messa in vendita un Porsche Cayenne più unica che rara. Stiamo parlando di una prima generazione del SUV Cayenne, declinata niente di meno che in una variante convertibile dotata di tetto in tela.

Unica al mondo

La base di questo eccentrica creazione è una Cayenne GTS del 2010 con motore V8 di 4,8 litri da 411 CV e 95mila km all’attivo. La vettura è stata personalizzata con un una livrea esterna in nero opaco, ma la cosa più incredibile ovviamente è la capote in tela ad azionamento elettrico che permette ai fortunati passeggeri della vettura di stare a contatto con il cielo. Nelle immagini si notano le portiere che mantengono inalterate le cornici dedicate i finestrini laterali.

In vendita su Facebook

Questo esemplare unico del SUV targato Porsche risulta in vendita su Facebook Marketplace al prezzo di 45mila dollari (circa 39.800 euro secondo il cambio attuale). Secondo quanto si legge nell’annuncio pubblicato su internet, questo esemplare di Cayenne cabrio farebbe parte dell’edizione speciale Transsyberia, ostruita in una tiratura limitata di soli 600 esemplari e caratterizzata da specifiche che omaggiano il successo di Porsche nel Transsyberia Rally.