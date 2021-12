Una Honda Prelude a 50.000 dollari, follia o affare?

La crisi che sta colpendo il mondo dell’automobile, specialmente nella sfera dell’approvvigionamento delle materie prime e dei microchip, ha fatto fiorire il mercato dell’usato, all’interno del quale si possono notare delle anomalie molto particolari. È il caso delle sportive giapponesi degli anni ’90 e dei primi anni 2000 che, sebbene abbiano registrato un enorme aumento dei prezzi anche prima della pandemia, adesso volano a cifre esorbitanti. Ne è un esempio la Honda Prelude del 2001 in vendita da Sanford Honda, a Sanford in California del Nord, che è sul mercato a ben 49.100 dollari. E non è nemmeno una versione speciale o top di gamma.

Specifiche

Esistono solamente due versioni di Prelude di quinta generazione negli Stati Uniti: il modello base e SH. Entrambe montano un quattro cilindri aspirato da 2,2 litri con 195 CV. Tuttavia, il modello base è privo dell’innovativo sistema a quattro ruote sterzanti che avevano alcune varianti in altri mercati. Il modello in casa è in allestimento standard ed è anche dotato di un automatico a quattro velocità, anziché del più desiderabile manuale a 5 velocità offerto anche dalla fabbrica. Questa Prelude fa anche a meno del sistema di trasferimento della coppia attivo che era disponibile nell’SH ed è stato progettato per ridurre il sottosterzo.

Le condizioni

Ciò che questa Prelude ha da offrire è soprattutto il suo stato di auto immacolata, tanto che è stata guidata solo per 3.612 km in vent’anni. L’elenco non fornisce alcun dettaglio su dove sia stata conservata la vettura negli ultimi due decenni, ma la vernice argentata sembra essere in condizioni eccellenti e priva di graffi o ammaccature importanti. Anche gli interni sono stati ben tenuti e i sedili in tessuto sembrano praticamente nuovi di zecca, così come tutte le plastiche del cruscotto. Un’occasione assoluta per chi vuole rivivere l’esperienza di comprare un’auto di vent’anni fa al pari del nuovo, ma a che prezzo!