Honda SUV RS Concept: anticipa il SUV per l’Asia

In occasione del Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021, Honda ha rivelato il SUV RS Concept, un prototipo che anticipa il design del prossimo ZR-V per i mercati asiatici.

Oltre ad anticipare la ZR-V di nuova generazione, il SUV RS Concept è importante perché, come suggerisce il nome, è il primo SUV targato RS del marchio che aggiungerà potenza e nove impostazioni incentrate alla guida sportiva con modifiche alle sospensioni e allo sterzo, insieme a elementi di design sportivo.

Look sportivo

Il SUV RS Concept incorpora l’ultimo linguaggio di design di Honda che prende in prestito elementi dall’HR-V / Vezel, con luci a LED che si fondono con la griglia, alle sottili prese verticali sui paraurti anteriore e posteriore, ai cerchi maggiorati e verniciati in nero, alle piastre paramotore in alluminio e ai fanali posteriori oscurati, collegati da una striscia LED.

Una meccanica elettrificata

Alcune delle caratteristiche del design verranno attenuate per la versione di produzione della Honda ZR-V, comprese le luci e la combinazione ruote/pneumatici. Tra le opzioni meccaniche potrebbe essere incluso anche un possibile propulsore elettrificato per far fronte alla concorrenza della Toyota Raize e della Daihatsu Rocky.

Oltre al SUV RS Concept, Honda ha qualche altro asso nella manica per il Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021, tra cui la nuova generazione della Honda BR-V che farà il suo debutto commerciale dopo la sua anteprima online a settembre, mentre la Honda Brio riceverà un programma di personalizzazione chiamato Brio Millenials Project # 2 che consente ai clienti di cambiare le sospensioni, le ruote, i pneumatici e la livrea.