Una Ferrari 400i in vendita da Barrett-Jackson

Una bizzarra Ferrari 400i del 1981, in versione limousine, sta andando all’asta di Scottsdale di Barrett-Jackson, in corso fino al 30 gennaio. La Ferrari 400i probabilmente non è la più famosa tra le vetture realizzate dalla Casa di Maranello, per giunta negli Stati Uniti è piuttosto rara da incontrare. A rendere ancora più unico questo esemplare, c’è il suo essere una limousine a tutti gli effetti. Pochissimi dettagli sono stati forniti da Barrett-Jackson, ma un po’ di ricerca rivela che è stata venduta per 20.000 dollari durante un’asta online a novembre.

Le caratteristiche

L’auto non è stato modificata nelle parti che riguardano il motore ed è stata guidata per meno di 24.140 km in oltre quarant’anni. La conversione di una Ferrari in una limousine porta ad alcuni cambiamenti strutturali importanti, ma il venditore ha notato che di recente la vettura è stata saldata di nuovo in tutti i suoi componenti strutturali per garantire che rimanga operativa ancora per molti anni a venire. Ad alimentare questa strana limousine c’è il suo motore V12 aspirato da 4,8 litri originale che era capace di raggiunge i 340 CV da nuovo. Accoppiato a questa unità c’è un cambio automatico che scatena a terra la potenza tramite le ruote posteriori e, anche se ha perso un po’ di grinta nel corso degli anni, il V12 inevitabilmente suona ancora splendidamente.

Gli interni

Dalle immagini rilasciate dalla casa d’aste, si scopre che la metà posteriore dell’abitacolo offre posti a sedere per un massimo di quattro passeggeri con sedili rivestiti in pelle bicolore con bordino bianco. Sembra che ci sia anche una piccola area frigo, per garantire il giusto livello di confort e di comodità per i suoi ospiti. Una Ferrari Limousine sembra una bestemmia, ma sicuramente qualche appassionato potrà decidere di mettersela in garage, perché parliamo pur sempre di un pezzo più unico che raro.