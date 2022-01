Ferrari F50: lo spettacolare sound degli scarichi aperti sulla neve di St. Moritz

Le Ferrari possono essere considerate delle vere e proprie opere d’arte in movimento, se poi vengono utilizzate in pista o su percorsi fuori dall’ordinario per questo genere di vetture, come ad esempio un tracciato innevato, possono trasformarsi in pura poesia.

Se poi parliamo di una Ferrari storica e iconica come la F50, in questo caso dotata di scarichi aperti, è possibile apprezzare una sinfonia che solo poche auto al mondo sanno regalare. Il video che vi proponiamo mostra proprio un esemplare della mitica F50 di colore rosso, impegnata in accelerazioni e derapate su una pista innevata di St. Moritz, in occasione di un raduno che vede la partecipazione di altre supercar del Cavallino Rampante. Sulle neve della celebre località sciistica si vedono infatti una F40, una GTC4 Lusso e quella che sembra una 488 Challenge.

La supercar di Maranello protagonista del filmato fa letteralmente cantare il suo poderoso V12 4,7 litri in grado di scatenare sulla trazione posteriore la bellezza di 520 CV. Come accennato in precedenza, il suo sound sembra enfatizzato dalla presenza di scarichi non del tutto originali, ovvero che sembrano privi di catalizzatore e silenziatore. A questo punto vi suggeriamo di mettervi comodi, premere play e alzare il volume al massimo per ascoltare al meglio uno dei migliori “concerti” che il mondo dell’auto può offrire. Il video termina con la F50 che viene caricata su un camion bisarca che la riporterà al sicuro nella sua dimora.