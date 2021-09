Una Aston Martin DB5 giocattolo in scala 1:1 per il nuovo film di James Bond

Se passate alla Bettersea Power Station di Londra fino al 1 ottobre potete osservare un giocattolo per grandi, e letteralmente realizzato in grande, si tratta della replica in scala 1:1 della Aston Martin DB5 del 1965 costruita dalla Corgi, nello specifico quella che riproduce la vettura utilizzata dall’agente segreto più famoso del globo, il mitico 007, nell’episodio della saga denominato Goldfinger, ed interpretato dall’indimenticabile Sean Connery. Tutto questo per pubblicizzare la prima della nuova pellicola dedicata all’agente al servizio di sua maestà, “No Time To Die”, l’ultima interpretata da Daniel Craig.

E’ un giocattolo funzionante ma presto ne saranno costruite 25 reali

La DB5 in questione è funzionante, quindi marciante, e la scatola che la contiene è un meraviglioso esempio di inventiva e di adattamento di un prodotto pensato per il gioco e per i collezionisti di cimeli collegati al fantastico mondo del cinema. Ma presto saranno realizzati ben 25 esemplari di DB5 Goldfinger attraverso il programma Continuation di Aston Martin. La livrea è quella Silver Birch e non mancheranno i gadget della vettura del film, ovviamente simulati, come le mitiche mitragliatrici anteriori.

La DB5 tornerà a calcare le scene nel prossimo film di 007 in uscita

Nella nuova pellicola che vedrà protagonista James Bond, la DB5 non sarà solamente utilizzata a scopo promozionale, ma prenderà parte alle scene insieme ad altre vetture della Casa inglese. Infatti, in “No Time To Die” oltre alla DB5 ci saranno la V8 Vantage, la DBS Superleggera, e persino la cattivissima Valhalla. Insomma, una sorta di vetrina hollywoodiana che rappresenta uno strumento di marketing potentissimo anche adesso che i film si vedono più sulle piattaforme che nelle sale.