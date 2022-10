TÜV Italia: inaugurato un nuovo laboratorio a Volpiano

TÜV Italia è un Gruppo capace di rappresentare l’eccellenza in materia di certificazione, test e formazione. Con l’arrivo del nuovo laboratorio di Volpiano, situato nei pressi di Torino, diventa una preziosa risorsa per i costruttori. Infatti, quest’ultimi sono sempre impegnati a rispettare regolamenti internazionali sulla sicurezza che, nel tempo, sono divenuti particolarmente impegnativi da soddisfare.

Tutti i numeri del laboratorio TÜV Italia di Volpiano

Il nuovo laboratorio TÜV Italia di Volpiano si estende su una superficie di 8000 mq, nei quali sono presenti una palazzina destinata agli uffici di 2000 mq e un capannone di 6000 mq con numerose strutture di prova. Tra queste spiccano la camera semianecoica nella quale si svolgono test di compatibilità elettromagnetica ed il nuovo bunker per le prove non distruttive radiografiche. Per quest’ultimo sono stati investiti circa 15 milioni di euro ai quali si aggiungeranno, nei 5 anni a seguire, investimenti annui che corrisponderanno a circa il 7-8% del fatturato.

Nello specifico, il nuovo laboratorio è suddiviso in due aree. Nella prima trovano posto i laboratori dove si eseguono i test su diversi prodotti. Mentre nell’altra vengono effettuate le prove e le analisi a livello industriale tramite strutture per i Controlli Non Distruttivi. Sostanzialmente sono riunite in un’unica struttura laboratori precedentemente posizionati in sedi differenti. Un processo che si basa sulla razionalizzazione delle attività e sullo sviluppo di nuove sinergie.

Le tante attività del Gruppo in Italia