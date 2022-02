Tuning Toyota GT-86: il risultato è esagerato?

Nel corso degli anni si sono susseguite una serie incalcolabile di foto, che ritraggono Toyota GT-86 o Subaru BRZ modificate in modo estremo e spesso esagerato. A questo lungo elenco si può sommare anche l’ultima arrivata, che ha come protagonista la già citata coupé giapponese, resa molto simile a una vettura buona per i primi capitoli di Fast & Furious. Il tuning qui è arrivato a dei livelli selvaggi. Le immagini sono state diffuse prima su Reddit, poi la vettura ha trovato una certa notorietà grazie ai video su YouTube. Il proprietario è comunque orgoglioso di un’auto che ha ricevuto una particolare attenzione mediatica.

Le modifiche estetiche

La GT-86 è stato ridipinta in una brillante tonalità di giallo e dotata di una bizzarra serie di parti. Ci sono passaruota anteriori e posteriori svasati, minigonne laterali estese, un enorme splitter anteriore, canard aerodinamici, ruote aftermarket e un montaggio dell’ala posteriore che assomiglia tanto a un’arma da combattimento. La GT-86 ha anche feritoie sui finestrini laterali posteriori e sul lunotto, e ci sono persino prese d’aria finte sul tetto. Ciò che colpisce maggiormente, però, sono le porte che si aprono verso l’alto, in stile Lamborghini.

Sotto al cofano

Sono state apportate ampie modifiche sotto il cofano, anche se è difficile sapere quali parti sono reali e quali ci sono per scopi solamente estetici, ma a un occhio più attento non può sfuggire che la maggior parte degli elementi è solo per bellezza, mentre l’auto sembra essere stock dal punto di vista motoristico.

A completare le alterazioni esterne ci sono una serie di parti blu e accenti cromati. Le modifiche continuano nell’abitacolo della GT-86 dove c’è un grande contenitore indicante la dicitura NOS, imbracature da corsa, una serie di schermi e un nuovo sistema audio. Nel bagagliaio, infine, si trovano nuovi altoparlanti e amplificatori.