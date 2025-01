Una nuova truffa stradale ha recentemente coinvolto due anziani nelle città di Cesena e Ravenna, mettendo in luce l’astuzia e la spietatezza dei malviventi. Il protagonista di questa vicenda è un trentenne che, fingendosi un finto Carabiniere, ha orchestrato la cosiddetta truffa incidente.

Il piano del truffatore è stato attentamente elaborato. Dopo aver scelto con cura le sue vittime, entrambe sole e anziane, si è presentato presso le loro abitazioni dichiarando che i figli erano stati arrestati per aver causato gravi incidenti stradali con accuse di omicidio. Il falso Carabiniere ha poi proposto una soluzione apparentemente semplice ma fraudolenta: il pagamento di una cospicua cauzione per ottenere la libertà dei figli.

Presi dal panico e dalla preoccupazione, gli anziani hanno consegnato al truffatore denaro e oggetti di valore per un totale di circa 15.000 euro. Tuttavia, grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza e alla denuncia tempestiva delle vittime, il malvivente è stato identificato e fermato dai veri Carabinieri a Sansepolcro. L’uomo è stato trovato in possesso di 2.500 euro in contanti e della refurtiva nascosta sotto il tappetino della sua auto.

La vicenda si è conclusa con l’arresto del truffatore, ma rappresenta un importante avvertimento per tutti. L’Arma dei Carabinieri ha ribadito che non esiste alcuna procedura che preveda il pagamento di cauzioni per liberare persone in stato di arresto. Questo tipo di richiesta è sempre un segnale di frode.

Questa truffa si aggiunge alla lista di truffe stradali già note, come la “truffa dello specchietto”, in cui i malviventi simulano un danno allo specchietto retrovisore per estorcere denaro agli automobilisti. Tuttavia, l’utilizzo dell’identità di un carabiniere rende questo caso particolarmente inquietante, sfruttando la fiducia e il rispetto verso le forze dell’ordine.

Per prevenire episodi simili, è essenziale diffondere informazioni e sensibilizzare soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione. La collaborazione tra cittadini e Forze dell’ordine è fondamentale per contrastare questi fenomeni e proteggere chi potrebbe essere maggiormente esposto a tali raggiri.