Travis Pastrana si rompe il bacino durante un’acrobazia insolita [Video]

Travis Pastrana ci ha abituati alle imprese più incredibili, su due e quattro ruote. I suoi video sono sempre spettacolari e incollano allo schermo. Purtroppo, durante le riprese di un nuovo cortometraggio, il pilota statunitense si è fatto male. Non è accaduto al volante di un’auto o in sella a una moto, ma al termine di un lancio con paracadute fatto dai piani alti dello Hyatt Hotel di Fort Lauderdale, in Florida.

Anche se il dispositivo di protezione si è aperto, l’atterraggio è avvenuto in modo brusco. Pare evidente che qualcosa non è andata per il verso giusto. Travis Pastrana si è infortunato in modo serio ed è stato trasportato in ospedale, per essere operato. Per lui la rottura del bacino.

Da quanto riferisce il suo addetto stampa, l’intervento al pilota di rally e stuntman americano è andato bene. Presto rientrerà a casa. Il lancio con paracadute faceva parte del copione, in una trama cinematografica dove il ruolo principale sarebbe toccato al solito repertorio di funambolismi di guida, al volante di un’auto non ben precisata. A quanto pare, non è la prima volta che Travis Pastrana si infortuna al bacino. Speriamo che si riprenda presto.