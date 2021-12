Lo show di Travis Pastrana sulla neve con tre Subaru [Video]

Travis Pastrana sa come emozionare il pubblico. Il successo dei suoi video sta a dimostrarlo. Oggi, tramite un filmato pubblicato su YouTube, possiamo vederlo in azione su tre mezzi Subaru diversi, in altrettante prove. Il pilota e stuntman americano offre, come al solito, uno splendido repertorio di abilità di guida, tra salti, derapate e altre manovre al limite. Le acrobazie prendono forma con tre modelli speciali, su fondi ghiacciati, che rendono più complicata l’azione. La cosa non lo preoccupa, perché il controllo del mezzo in condizioni estreme è la sua specialità.

Il primo spezzone vede Travis Pastrana al volante di una Subaru WRX, per il Buffum Night Rally TSD. Una sfida difficile, da completare entro un tempo medio preventivamente imposto, senza mappe del sentiero operativo. Qui l’intuito e il senso dell’orientamento svolgono un ruolo importante. Il pilota statunitense riesce bene anche in questa impresa, chiudendo la sfida nella top ten.

Poi Travis Pastrana entra in azione con una Subaru Nitro RX rallycross, fiondandosi a tutta velocità sul pendio di una montagna coperta da una fitta coltre bianca. Infine prende posto sul vecchio pick-up Brat, spinto da un cuore da 1.8 litri con soli 73 cavalli di potenza. Al volante di questo mezzo, non certo pensato per le imprese estreme, fa un salto molto spettacolare su un lago ghiacciato. Qui cala il sipario sul video, tutto da gustare. Buona visione!