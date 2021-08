Travis Pastrana: incredibile record in salita con la Subaru [Video]

Impresa da incorniciare per Travis Pastrana che, al volante di una Subaru WRX STI da 847 cavalli di potenza e 900 Nm di coppia, ha frantumato il record precedente nella scalata al Monte Washington (New Hampshire), da lui stesso detenuto. L’abile pilota statunitense è riuscito a togliere 12 secondi al suo “vecchio” primato, coprendo i 12,2 chilometri di percorso nel tempo di 5’28″67. Così ha ridotto in polvere la performance ottenuta nel 2017, quando al posto guida di una WRX da rally, potenziata a 608 cavalli, aveva coperto la stessa distanza in 5’44″72.

La vettura scelta per la nuova avventura, come dicevamo, è stata una Subaru Impresa WRX STI, opportunamente trasformata per la specifica missione. Ecco allora spiegata la potenza mostruosa tirata fuori dal quattro cilindri turbo da 2.3 litri, che spinge l’auto su un pianeta diverso rispetto alla versione standard, di cui comunque riflette le doti.

Ad agevolare il compito di Travis Pastrana, nel tentativo di record messo a frutto, ci ha pensato anche il ricorso a materiali esotici, come la fibra di carbonio, abbondantemente usata nel corpo del mezzo. Il video mostra questa vettura estrema, condotta con doti di guida fuori dal comune, nella cronoscalata del Monte Washington. Le immagini consegnate agli occhi dal filmato sono impressionanti e regalano in forma digitale l’arte del pilotaggio del protagonista che, pur se raggiante al termine dell’impresa, punta a fare ancora meglio in futuro.

Fonte | Subaru