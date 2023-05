Toyota Yaris Hybrid: debutta il model year 2024 della city car [FOTO]

Toyota ha svelato la sua ultima novità nel segmento delle auto ibride: la Toyota Yaris Hybrid 2024. La rivoluzionaria city car giapponese, famosa per il suo design dinamico e la sua tecnologia all’avanguardia, è pronta a stupire ancora una volta con maggiore potenza e una serie di novità che promettono di migliorare l’esperienza di guida.

La nuova Yaris Hybrid promette di elevarsi in un nuovo standard di riferimento tra le auto compatte. Questo grazie a un audace mix di tecnologia all’avanguardia, design sofisticato e attenzione per i dettagli, un marchio distintivo di Toyota.

C’è un nuovo motore full hybrid da 130 CV

La Yaris Hybrid 2024 offre una scelta tra due motori con tecnologia full hybrid, ciascuno progettato per soddisfare le esigenze specifiche del conducente. Il modello top di gamma introduce un nuovo powertrain da 1.5 litri con tecnologia Full Hybrid-Electric di quinta generazione.

Questa potente unità offre più potenza e coppia, esattamente da 116 a 130 CV e da 141 a 185 Nm. Il notevole incremento di potenza riduce il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h a soli 9,2 secondi, con un aumento delle emissioni di CO2 appena percettibile.

Per la Toyota Yaris Hybrid 2024, sicurezza e tecnologia sono due facce della stessa medaglia. Il nuovo model year presenta una serie di miglioramenti significativi per la sicurezza, inclusa la capacità di rilevare potenziali incidenti grazie a una nuova telecamera e a un nuovo radar. La sicurezza è ulteriormente rafforzata dal pacchetto Toyota Safety Sense, che include un ampio elenco di sistemi assistenza alla guida.

Anche l’abitacolo è stato aggiornato

L’esperienza a bordo è arricchita da un sistema di infotainment migliorato e da un digital cockpit completamente personalizzabile. Le dimensioni del display possono variare a seconda dell’allestimento, offrendo un quadro strumenti da 7 o 12.3 pollici e uno schermo touch per l’infotainment da 9 o 10.5 pollici.

La nuova Toyota Yaris non è solo una vettura ma un vero e proprio centro di connettività mobile. Il nuovo sistema di infotainment Toyota Smart Connect offre un’interfaccia intuitiva e reattiva, e comprende un sistema di navigazione basato sul cloud. Inoltre, per la prima volta su una Toyota, c’è la nuova funzione Smart Digital Key, che permette di accedere al veicolo utilizzando lo smartphone e l’app MyT.

La Premiere Edition offre tutti gli optional di serie

Al momento del lancio, Toyota offrirà la Yaris Hybrid in un’edizione speciale chiamata Premiere Edition. Questa si distingue per la sua colorazione bitono Neptune Blue con tetto e montanti neri a contrasto, che si uniscono a dettagli interni in blu e cerchi in lega neri da 17”. Le varianti bicolore Platinum Pearl White e Silver Metallic offrono ulteriori opzioni per personalizzare l’auto.

La Toyota Yaris Hybrid 2024 arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del prossimo anno, portando con sé innovazione e un salto in avanti per la gamma di city car del brand giapponese.