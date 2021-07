Toyota Yaris Cross: iniziata la produzione a Valenciennes

La fase di ingresso di Toyota Yaris Cross sul mercato procede secondo la “tabella di marcia” già stabilita: dopo la presentazione, l’apertura delle ordinazioni, la “passerella” al Giro d’Italia ed il vernissage al recentissimo MIMO-Milano Monza Motor Show, l’interessante ed attesa declinazione a ruote alte della nuova generazione della “segmento B” giapponese è entrata ufficialmente in produzione. All’appello, non manca che l’esordio definitivo sul mercato, fissato per agosto 2021.

Capacità produttiva e forza lavoro sono aumentate

Ad incaricarsi dell’assemblaggio di Toyota Yaris Cross è il personale che opera nello stabilimento francese TMMF-Toyota Motor Manufactoring France con sede a Valenciennes, adeguatamente aggiornato (attraverso un ulteriore investimento di 400 milioni di euro) in ordine alla produzione simultanea di due modelli sulla medesima linea di montaggio: Toyota Yaris e Yaris Cross.

In questo modo, indicano i vertici europei del “colosso” giapponese che nel 2020 ha riconquistato lo scettro di leader assoluto nelle vendite a livello globale (9,53 milioni di unità immatricolate in tutto il mondo), la capacità produttiva dello stabilimento di Valenciennes è stata portata a 300.000 veicoli all’anno. Grazie all’introduzione di Yaris Cross in produzione, l’occupazione complessiva a Valenciennes è aumentata a quasi 5.000 addetti.

Al centro di un programma industriale europeo

Per Yaris Cross, Toyota ha adottato una strategia industriale di localizzazione produttiva: l’assemblaggio avviene a Valenciennes; la produzione dei gruppi motopropulsori (trasmissioni elettriche ibride, unità termiche – il 1.5 a benzina – e motori elettrici completi) per Toyota Yaris Cross e la “sorellina” Yaris avvengono, da quest’anno, nello stabilimento polacco TMMP-Toyota Motor Manufactoring Poland.

La stessa azienda fa sapere di avere inoltre provveduto ad un sostanziale investimento finalizzato all’aumento della capacità industriale ed all’ammodernamento dell’”hub” TMMCZ-Toyota Motor Manufactoring Czech Republic (Repubblica Ceca) dove verrà prodotta anche la quarta generazione di Yaris, nominata Auto dell’Anno 2021, in modo da soddisfare l’aumento della domanda.

Obiettivo vendite: 1,5 milioni di veicoli in Europa nel 2025

Dalla dichiarazione di Marvin Cooke, vicepresidente esecutivo di Toyota Europe, arriva la conferma di un ruolo strategico per Yaris Cross. Il nuovo “baby-SUV” è cruciale in termini di competitività del marchio:

L’introduzione di Yaris Cross è importante perché non solo aggiunge competitività per Toyota, ma rafforza anche la nostra strategia di localizzare la produzione e massimizzare la capacità produttiva verso l’obiettivo di far crescere le nostre vendite europee a 1,5 milioni di unità entro il 2025.

Versioni ed equipaggiamenti

Ricordiamo brevemente la composizione di gamma di Toyota Yaris Cross: le prime consegne sono previste per settembre 2021, in Italia arriverà solamente la versione Full Hybrid Electric equipaggiata con il ricorso alla tecnologia AWD-i (condivisa con le proposte Toyota ibride a trazione integrale di fascia superiore) che abbina il 3 cilindri benzina 1.5 a ciclo Atkinson, collegato alle ruote anteriori, con un’unità elettrica che agisce sulle ruote posteriori, per 116 CV di potenza complessiva.

Allestimenti

Toyota Yaris Cross Lounge ;

; Toyota Taris Cross Adventure ;

; Toyota Yaris Cross Premiere.

Le principali dotazioni