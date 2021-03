Toyota Yaris Cross: ecco le nuove versioni Adventure e Premiere

La famiglia di Toyota Yaris Cross, atteso “baby-SUV” ad alimentazione ibrida sviluppato sulla piattaforma del modello-bestseller Yaris di recente aggiornamento nella nuova generazione e nominato “Auto dell’Anno 2021“, si arricchisce di ulteriori versioni rispetto all’allestimento Lounge che era stato svelato in occasione del “vernissage” mondiale di Yaris Cross. Si tratta, nello specifico, delle declinazioni Yaris Cross Adventure, dall’allure maggiormente vitata al dinamismo ed alla sportività; e Yaris Cross Premiere Edition, indicato dai vertici del “colosso” giapponese leader di vendite globale 2020 come versione di alta gamma della nuova lineup.

Ecco quando debutteranno

L’esordio commerciale di Toyota Yaris Cross è imminente: il via alle prenotazioni viene indicato per la primavera 2021. Ci siamo, dunque: a brevissimo verranno resi noti i dettagli relativi ai prezzi di vendita ed alla composizione di gamma relativamente al “capitolato” delle dotazioni, ferma restando l’impostazione-base che sfrutta il pianale TNGA-Toyota New Global Architecture in versione GA-B (la medesima utilizzata da nuova Yaris, per intenderci) e l’alimentazione full-hybrid – anch’essa condivisa dalla “segmento B” new gen – caratterizzata dall’impiego dell’unità motrice 1.5 a ciclo Atkinson da 116 CV. La tecnologia di propulsione, evidenzia Toyota, sarà in grado di offrire emissioni di CO2 nell’ordine di circa 100 g/km (versioni a trazione anteriore) e inferiori a 110 g/km (modelli a trazione integrale “intelligente” AWD-i). questo indica che anche Yaris Cross rientrerà nella “terza fascia” (cioè quella avente emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km) di vetture che hanno accesso agli Ecoincentivi ministeriali rifinanziati con la legge di Bilancio 2021.

Yaris Cross Adventure: gli elementi distintivi

L’analisi delle prime immagini di Yaris Cross Adventure messe a disposizione di Toyota consente di notare un’allure differente, sotto molti aspetti, rispetto alla configurazione Lounge che aveva accompagnato la presentazione ufficiale del nuovo B-SUV. L’impostazione esteriore è più “vistosa”, e sviluppata nell’ottica di ampliare le già notevoli possibilità di utilizzo del veicolo in ambito urbano ed extraurbano. Fra le caratteristiche specifiche di allestimento, si segnalano nelle esclusive modanature a contrasto con la tinta carrozzeria collocate nella zona inferiore del frontale ed in corrispondenza del paraurti posteriore, così come un set di barre portatutto longitudinali rifinite in tinta argento ed i cerchi in lega da 18” a finizione in grigio scuro.

All’interno, l’abitacolo di Toyota Yaris Cross Adventure presenta finiture in nero lucido per le modanature, il rivestimento del padiglione, la plancia in materiale “soft-touch” ed i pannelli porta (plancia e rivestimenti interni delle porte sono a loro volta impreziositi da un accento decorativo in tinta Gold). I sedili semi-anatomici, rivestiti in pelle e tessuto, presentano una trama sportiva ad hoc. Volante e cuffia della leva del cambio sono anch’essi rivestiti in pelle.

Yaris Cross Premiere: la novità alto di gamma

Programmata per restare in vendita in un arco di tempo di dodici mesi, la nuova declinazione Premiere costituisce, rivela Toyota, la “Massima espressione della gamma Yaris Cross”. Fra le caratteristiche di allestimento, spiccano la finitura specifica per i cerchi in lega da 18” e gli esclusivi rivestimenti dei sedili in pelle, ma anche la tinta carrozzeria in Brass Gold bicolore (fornita di serie) ed alcuni accessori di fascia superiore, come ad esempio l’Head-up Display ed il portellone ad azionamento elettrico e provvisto di comando di apertura senza mani (sistema “kick sensor”).

I principali equipaggiamenti di Yaris Cross

Fra le dotazioni del nuovo small-SUV giapponese, ricordiamo in sintesi, ci sono, in funzione degli allestimenti: