Toyota Tacoma, il nuovo pick-up, arriva finalmente sul mercato italiano, promettendo di ridefinire il segmento con un perfetto equilibrio tra lusso, tecnologia e prestazioni off-road. Importato direttamente dagli Stati Uniti grazie alla collaborazione esclusiva con Fioravanti Motors, il modello si posiziona come una proposta premium nel settore dei veicoli commerciali leggeri, con un prezzo di partenza di 75.500 euro più IVA.

Toyota Tacoma, look molto aggressivo

Il design del Tacoma 2025 è un connubio di linee muscolose e un look aggressivo, arricchito da una dotazione tecnologica di ultima generazione. L’abitacolo è dominato da un cockpit digitale da 12,3 pollici e un display dell’infotainment da 14 pollici, entrambi compatibili con Apple CarPlay e Android Auto, offrendo un’esperienza di guida all’avanguardia.

La gamma del nuovo pick-up è pensata per soddisfare diverse esigenze. Si parte dalla versione Limited, focalizzata sul comfort, fino alle varianti TRD Sport e TRD Pro, ideali per gli appassionati di fuoristrada. Tra le configurazioni spicca la Trailhunter, progettata per le avventure estreme, con sospensioni ARB e pneumatici maggiorati da 33 pollici.

Il motore

Sotto il cofano, il Tacoma offre tre opzioni di motorizzazione. La gamma include un 2.4 litri turbo benzina con potenze di 231 e 282 CV, fino ad arrivare alla versione di punta con motorizzazione ibrida I-Force Max. Questo sistema Full Hybrid eroga 330 CV e 630 Nm di coppia, combinando motore termico ed elettrico. Inoltre, questa versione offre una trazione integrale permanente con differenziale centrale bloccabile, perfetta per affrontare qualsiasi terreno.

La sicurezza è garantita dal pacchetto Toyota Safety Sense, fornito di serie. Tra le funzionalità avanzate spiccano il sistema anticollisione, il mantenimento di corsia e il cruise control adattivo Proactive Driving, che assicurano elevati standard sia su strada che in off-road.

La distribuzione in Italia, gestita esclusivamente da Fioravanti Motors, prevede un prezzo di partenza di 65.500 euro più IVA per la versione Limited, con costi crescenti per gli allestimenti TRD Pro e Trailhunter. Il veicolo, immatricolabile come autocarro N1, si rivolge a una nicchia di mercato di appassionati e professionisti del settore.