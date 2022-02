Toyota studia il cambio manuale per auto elettriche

Il diffondersi delle auto elettriche sta mettendo in allarme i cosiddetti puristi della guida, a partire da quelli che adorano il “sound” dei propulsori termici (meglio se plurifrazionati) e fino ad arrivare agli automobilisti che non possono fare a meno di smanettare con i rapporti del cambio, ovviamente meglio se manuale.

Proprio questi ultimi potrebbero essere accontentati da Toyota: il Costruttore giapponese starebbe infatti lavorando ad un inedito cambio manuale per le auto elettriche, come dimostrano alcuni misteriosi bozzetti diffusi in rete. Se confermata, si tratterebbe di una novità unica nel suo genere, considerando che attualmente nessun modello elettrico di grande diffusione può contare sull’uso di una trasmissione (figuriamoci se manuale). Solo alcuni modelli di nicchia e ad altissime prestazioni (come ad esempio la Porsche Taycan) possono vantare un sistema a due rapporti, ma come anticipato si tratta di una cosa molto rara e che comunque funziona in maniera totalmente automatica.

Tornando al cambio manuale di Toyota, negli Stati Uniti sarebbero stati depositati diversi brevetti, cosa che lascia ben sperare ad una possibile applicazione del cambio manuale sulle auto elettriche del futuro, magari quelle con maggiore vocazione sportiva. Secondo le informazioni trapelate sui forum specifici, il nuovo cambio manuale per elettriche sarebbe composto da un controller a leva che agisce sulla gestione della coppia erogata.

Ogni volta che si inserisce un rapporto, un apposito sistema che sfrutta algoritmi di calcolo modifica l’erogazione in modo da simulare un funzionamento simile a quello di un manuale tradizionale. In poche parole non si utilizzerà un vero cambio e un vero pedale della frizione, ma componenti che ne simulano il rispettivo funzionamento. Considerando che le vetture elettriche non hanno bisogno di una trasmissione, siamo curiosi di scoprire quali saranno i piani di Toyota per quanto riguarda questa nuova tecnologia, la casa giapponese infatti potrebbe stupirci tutti, regalando nuove emozioni a chi guiderà nel prossimo futuro un’auto sportiva, ma a zero emissioni.