Toyota sorprende con un SUV di lusso rivale di Bentley Bentayga

Toyota ha presentato il suo nuovo modello di SUV di lusso, Century, pensato per i clienti più esigenti e prestigiosi. Si tratta di una versione SUV della berlina Toyota Century, considerata la vettura più raffinata e tradizionale del marchio giapponese. Si tratta di un veicolo imponente e maestoso, con una lunghezza di 5,2 metri, una larghezza di 1,99 metri e un’altezza di 1,80 metri.

Toyota ha deciso di sfidare la Rolls-Royce Cullinan con la nuova Century in versione SUV : ecco le principali novità

Il frontale è caratterizzato da una grande calandra cromata con il logo del marchio, una corona stilizzata che simboleggia la nobiltà e l’eleganza. I fari sono a LED e integrano le luci diurne a forma di L. Il posteriore è dominato da un grande portellone che facilita l’accesso al bagagliaio, assai capace.

Il suo peso totale è di 2,57 tonnellate, 200 kg in più rispetto al suo predecessore. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che la sua meccanica sarà ibrida plug-in . Non più il motore 5.0 V8 (all’epoca la Century arrivò a montare un V12) per far posto allo stesso 3.5 V6 utilizzato, ad esempio, nella Lexus TX 550h+. Questa nuova versione sviluppa 406 CV di potenza , con un motore elettrico sull’asse posteriore per dargli trazione 4×4 e trasmissione CVT.

L’abitacolo del Toyota Century è spazioso e lussuoso, con quattro sedili individuali rivestiti in pelle pregiata e dotati di funzioni di massaggio, riscaldamento e ventilazione. All’interno sono presenti tocchi di lusso, tra cui una funzione di ristoro, sedili posteriori completamente reclinabili, schermi TV nella parte posteriore, un frigorifero che separa i passeggeri e un sistema stereo sviluppato con un produttore di strumenti musicali per far sentire i passeggeri come se fossero ad uno spettacolo dal vivo.

La vettura si basa sulla piattaforma TNGA del marchio, con miglioramenti nella rigidità torsionale della carrozzeria, dove spicca l’ esclusivo logo Century, con la fenice che risalta davanti e dietro, i fari orizzontali divisi in due file o gli eleganti multi- ruote a raggi. In Giappone verrà venduta con prezzi a partire da 158 mila euro.