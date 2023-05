Toyota RAV4 PHEV percorre 1.900 km in modalità elettrica su strada senza mai ricaricare

La startup israeliana Electreon è riuscita a coprire una distanza di quasi 2.000 chilometri con una Toyota RAV4 ibrida plug-in grazie alla ricarica a induzione, che consente di ricaricare la batteria delle auto ibride ed elettriche in movimento se l’asfalto ha la tecnologia necessaria per questo. A dire il vero il mezzo si è fermato, anche se solo per cambiare ogni tanto conducente, visto che il test di guida durava più di 100 ore, quindi non era fattibile portarlo a termine con un solo conducente. In totale, 55 piloti hanno completato i 1.942,56 chilometri esatti della durata del test. Ad oggi, questa è la distanza massima percorsa dall’azienda utilizzando la sua tecnologia.

Toyota RAV4 PHEV percorre quasi 2.000 km in modalità elettrica senza mai ricaricare

Sebbene il modello utilizzato per completare il test utilizzi una batteria con capacità di 18 kWh, grazie all’utilizzo continuo dell’infrastruttura di ricarica integrata nell’asfalto stesso, che fornisce costantemente al veicolo, un totale di 241,69 kWh di energia, che comporta un consumo medio di 7,96 chilometri per ogni kWh consumato, ovvero 12,44 kWh per 100 chilometri. In questo sono contenuti i dati di consumo che rivelano che il test è stato effettuato a bassa velocità, come testimonia il video che l’azienda ha condiviso sui social network.

Il test che ha coinvolto una Toyota Rav4 PHEV si è svolto in un piccolo circuito ovale chiuso al traffico, formato da due rettilinei con le rispettive curve, di cui solo i primi due avevano la tecnologia di ricarica ad induzione dell’azienda, quindi il circuito non era completamente elettrificato. Toyota ed Electreron, hanno recentemente raggiunto un accordo per sviluppare la tecnologia di ricarica a induzione. L’unità in questione è stata opportunamente modificata per ammettere questo tipo di ricariche. Toyota ritiene che le auto ibride dovrebbero costituire una parte importante della mobilità anche in futuro.