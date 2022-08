Toyota Rav 4 ibrida/GPL: la conversione con Autogas Italia

Durante il Milano Monza Open-Air Motor Show, Ecomotive Solutions e la sua controllata Autogas Italia avevano presentato, a luglio, la nuova Toyota Rav 4 ibrida/GPL. Secondo l’azienda, i sistemi ibridi rappresentano una soluzione ideale in diverse condizioni di guida, sia in termini di risparmio che di protezione dell’ambiente e l’installazione di un sistema di alimentazione a GPL su un veicolo ibrido amplifica ulteriormente questi vantaggi. Soprattutto ora che i prezzi della benzina sono alle stelle come conseguenza della crisi ucraina.

Toyota Rav 4 ibrida/GPL: basata sulla quinta generazione

La RAV4 ibrida è il SUV presentato da Toyota nel 1994 e giunto alla quinta generazione dopo aver venduto oltre 8,5 milioni di unità nel mondo. E per la versione Toyota RAV4 Hybrid 2.5 Active 2WD, Autogas Italia ha sviluppato un kit aftermarket che consente il funzionamento a GPL, mantenendo le eccezionali prestazioni sia del sistema ibrido che del motore a combustione interna.

Il kit per la conversione

Il kit di conversione Autogas è composto da una centralina elettronica (ECU a 8 canali) per il controllo e la gestione dell’impianto GPL, un riduttore di pressione e otto iniettori GPL controllati in modalità DI (iniezione diretta) o MPI (iniezione multipoint) sulla strategia impostata dalla centralina di gestione del motore di serie.

Toyota Rav 4 ibrida/GPL: prestazioni e bagagliaio invariati

La capacità del grande bagagliaio (580 litri, 1.690 quando si ribalta il divano posteriore) rimane invariata con l’adozione del serbatoio GPL da 58 litri, montato sotto il piano di carico, che estende l’autonomia di oltre 700 km. Invariate anche le prestazioni: il sistema ibrido Toyota, basato sul quattro cilindri da 2,5 litri, eroga infatti 218 CV complessivi per uno 0-100 km/h in 8,4 secondi e una velocità massima di 180 km/h. Il veicolo consuma, nel ciclo combinato WLTP, 5,6 l/100 km: un risultato significativo per un modello da 1.680 kg, ottenuto grazie all’efficienza del sistema full-hybrid in grado di sfruttare efficacemente la trazione elettrica per le ripartenze e viaggi su tratte a zero emissioni.

Il prezzo

Il prezzo dell’operazione è di 2.200 euro, che secondo le stime di Ecomotive Solutions si ripagano nel giro di 30.000 km