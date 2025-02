Eco-innovazione e prestazioni al top: 223 cavalli di potenza totale, 110 chilometri di autonomia elettrica in città e un prezzo di partenza di 43.000 euro. Sono questi i numeri chiave della nuova Toyota Prius 2025, pronta a ridefinire gli standard nel segmento delle ibride plug-in.

Toyota Prius, un concentrato di tecnologia

La nuova generazione dell’ibrida giapponese introduce una rivoluzione tecnologica grazie al sistema di geo-fencing, che utilizza il cloud per gestire in modo intelligente il passaggio tra modalità ibrida ed elettrica. Analizzando in tempo reale le condizioni del traffico e i percorsi abituali, l’auto ottimizza automaticamente l’uso della batteria, garantendo la massima efficienza, soprattutto nelle zone a basse emissioni.

L’esperienza di guida diventa ancora più smart con l’introduzione della chiave digitale, che consente a cinque diversi utenti di accedere e avviare il veicolo tramite smartphone. Inoltre, l’abitacolo si arricchisce di un pad per la ricarica wireless, progettato per migliorare il comfort di conducente e passeggeri.

Il motore ibrido spinge

Sotto il cofano, la Prius 2025 combina un motore ibrido composto da un motore termico 2.0 da 151 CV e un’unità elettrica da 163 CV, per una potenza complessiva di 223 CV. La batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh offre 86 km di autonomia in ciclo misto, che salgono a 110 in città secondo lo standard WLTP. Inoltre, un tetto solare opzionale può aggiungere fino a 8,7 km di autonomia quotidiana.

La sicurezza è garantita dai sistemi Toyota T-Mate e Safety Sense di ultima generazione, che includono cruise control adattivo, mantenimento corsia, sistema pre-collisione e telecamere perimetrali. Con un prezzo base di 43.000 euro, la nuova Prius si posiziona come una delle proposte più complete e tecnologicamente avanzate nel mercato europeo delle ibride plug-in.