Toyota, Luca’: ‘Raggiungere la neutralità carbonica è fondamentale per garantire un futuro al nostro pianeta’

Toyota ha sfruttato l’evento Let’s go Beyond per illustrare il suo approccio multi-tecnologico verso la transizione energetica e la completa neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2040. In questa occasione, l’azienda giapponese ha approfondito la sua strategia di sostenibilità ambientale di lungo termine lanciata già nel 2015.

All’interno sono contenute una serie di azioni per garantire un impegno concreto per la tutela ambientale e la mobilità sostenibile. Nel corso dell’evento, è intervenuto anche Luigi Ksawery Luca’, amministratore delegato di Toyota Motor Italia.

“In Toyota crediamo che vincere la sfida nel raggiungimento della neutralità carbonica sia fondamentale per garantire un futuro di prosperità al nostro pianeta. In qualità di leader da 25 anni nel campo dell’elettrificazione, dimostriamo da sempre un impegno straordinario nell’immaginare e sviluppar quanto necessario per riuscire in questa sfida. Tutto ciò attraverso il nostro costante contributo alla realizzazione di una società sostenibile e inclusiva, grazie a soluzioni di mobilità innovative ed elettrificate e a nuovi servizi, per consentire a tutti di muoversi senza barriere e limitazioni, in totale sicurezza e rispetto per l’ambiente, senza lasciare indietro nessuno. Ciò che stiamo sperimentando oggi – in relazione all’importanza degli approvvigionamenti da fonti energetiche – motiva sempre più l’approccio multi-tecnologico che Toyota persegue nella strategia di elettrificazione, per poter offrire ai nostri clienti in tutto il mondo un ampio ventaglio di soluzioni, con una forte attenzione alle tecnologie come l’elettrico puro e l’idrogeno che, se prodotti da fonti rinnovabili, ci permetteranno di ridurre il più possibile e il prima possibile le emissioni di CO2 derivanti dalla mobilità. Espressione di questa spinta verso l’innovazione è l’ecosistema WeHybrid che, grazie all’impegno comune di tutte le società Toyota in Italia, si arricchisce di nuovi elementi riscuotendo successo sul mercato ma, soprattutto, trasformando il Cliente in un vero e proprio Ambassador della tecnologia delle nostre vetture in quanto testimone dei concreti benefici che si traggono da un utilizzo virtuoso delle nostre soluzioni elettrificate”, ha detto Luca’.

Per Toyota, l’obiettivo delle zero emissioni rappresenta soltanto una tappa intermedia verso un futuro in cui spostarsi rende il mondo un luogo migliore. Inoltre, c’è la strategia sui veicoli elettrici a batteria che rappresentano oggi una delle soluzioni più promettenti per raggiungere la neutralità carbonica, assieme all’idrogeno.