La Toyota Land Cruiser 300 resiste a tutti questi esplosivi [Video]

Una Toyota Land Cruiser 300 è stata sottoposta a un’incredibile prova di stress fisico e strutturale, che il fuoristrada giapponese ha superato a testa alta. Non si è trattato di una sfida estrema nell’off road, ma di un test balistico davvero tosto, con spari ed esplosioni di una certa consistenza. Ovviamente non stiamo parlando di una vettura standard. Ad essere verificato empiricamente è stato, infatti, un esemplare corazzato messo a punto da Inkas, azienda specializzata in veicoli blindati.

Toyota Land Cruiser 300 dagli alti standard

Il grosso SUV, con la nuova pelle, ha appena ricevuto la certificazione VPAM VR7, che esprime anche la capacità di resistere a qualche chilo di tritolo posto sotto la scocca. Nel video possiamo guardare l’effetto di 15 kg di TNT fatti esplodere accanto al robusto mezzo, che ha superato egregiamente la prova, sopportando per di più la violenza di 780 colpi di munizioni di vario calibro.

Inkas, come riferiscono i colleghi di Carscoops, ha ottenuto pure la certificazione STANAG4569 di livello 2, uno standard stabilito dalla NATO per la protezione degli occupanti nei mezzi della logistica militare e nei veicoli blindati leggeri.

Resistenza ad un attacco massivo

La Toyota Land Cruiser 300 corazzata di cui ci stiamo occupando è riuscita a resistere all’esplosione simultanea di sei granate piazzate sul tetto, di quattro granate nel sottoscocca, di due mine terrestri e del già citato carico di TNT. Questo armamentario non è riuscito a scalfire la cabina del veicolo. Una resistenza balistica davvero sorprendente per un mezzo pensato per ambienti diversi dai campi di battaglia.

Soluzioni evolute per la protezione

Come dice Margarita Simkin, co-fondatrice e presidente di INKAS, risultati del genere sono il frutto di raffinate competenze ingegneristiche del gruppo di progettazione e di tecniche di produzione all’avanguardia, che consentono di soddisfare standard molto rigorosi. Con riferimento a questa Toyota Land Cruiser 300 corazzata, nessuno può dire che non sia a prova di proiettile.