Toyota Grand Highlander: SUV full size per 8 passeggeri

Il mercato americano richiede i SUV full size in grado di ospitare comodamente fino a otto passeggeri ed è proprio a questa tipologia di clienti che si rivolge la Toyota Grand Highlander. Si tratta della versione allungata della già grande Highlander (venduta anche da noi), che ha debuttato al Salone di Chicago.

Dimensioni maggiori e nuovo design

La Highlander ad otto posti si basa sulla medesima piattaforma del modello “normale”, cioè la piattaforma modulare TNGA-K, allungata nel passo di ben 140 centimetri. La lunghezza totale del modello arriva 5,11 metri, con un incremento di 14 centimetri, mentre la larghezza aumenta di 6 centimetri.

Lo stile è ispirato all’Highlander già in commercio, ma è tutto nuovo e molto più attuale. Il frontale si fa notare per la grande presa d’aria trapezoidale e per l’elemento satinato che collega i gruppi ottici, aggiungendo un tocco di eleganza.

Toyota Grand Highlander: ancora più spazio

Anche l’abitacolo è completamente nuovo, con uno stile moderno e tutte le funzionalità degli ultimi modelli Toyota, come la strumentazione digitale e l’ampio schermo touch a centro plancia da 12,3 pollici.

Il bagagliaio vanta una capacità minima di 594 litri, più di 140 litri in più rispetto al modello da cui deriva. La terza fila di sedili è pensata per ospitare tre passeggeri, portando a otto il numero massimo delle persone a bordo. Non si tratta di posti di fortuna o per bambini, ma sedili pensati anche per due adulti, che hanno a disposizione fino a 14 centimetri di spazio in più per le gambe. Presenti anche accessori dedicati come i portabicchieri (ben 13 in tutto l’abitacolo), le luci di cortesia e le prese USB-C.

Motorizzazioni benzina e ibride

Sul mercato americano, la Grand Highlander monta sotto il cofano tre unità:

un 2.4 benzina turbo da 265 CV, disponibile con 2 o 4 ruote motrici e cambio automatico a 8 rapporti;

da 265 CV, disponibile con 2 o 4 ruote motrici e cambio automatico a 8 rapporti; un 2.5 full hybrid da 243 CV , con 2 o 4 ruote motrici e cambio automatico a 6 rapporti;

, con 2 o 4 ruote motrici e cambio automatico a 6 rapporti; il nuovo 2.4 Hybrid Max da ben 362 CV e 542 Nm di coppia abbinato ad un cambio automatico a sei marce.

Particolare attenzione è stata posta alla motricità oltre l’asfalto, che consente a questo grande SUV di muoversi in condizioni difficili, pur non essendo pensato per il fuoristrada puro, grazie al sistema Multi-Terrain Select. Quest’ultimo aggiunge alle normali modalità Sport, Eco e Normal anche i programmi Mud&Sand, Rock&Dirt e Snow.

La Toyota Grand Highlander è offerta negli Stati Uniti in tre livelli di allestimento (XLE, Limited, Platinum), mentre al momento non sono disponibili informazioni su un eventuale arrivo anche nel Vecchio Continente.