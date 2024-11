Toyota GR Yaris sfida la Ferrari 812 nella drag race, ma con il tuning | Video

In condizioni normali, una Toyota GR Yaris non potrebbe contendere il successo alla Ferrari 812 Superfast in una drag race, ma se quelli di carwow hanno deciso di mettere le due auto a confronto in una di queste sfide di accelerazione, avranno avuto le loro buone ragioni. Infatti, la compatta sportiva giapponese scelta per la prova di forza sul quarto di miglio con partenza da fermo è stata sottoposta a una cura rinvigorente, basata sul tuning.

Nella configurazione standard, il motore turbocompresso da 1.6 litri di cilindrata della Toyota metterebbe sul piatto 261 cavalli e 360 Nm, ma qui il processo di elaborazione ha portato le cifre, rispettivamente, a quota 630 CV e 430 Nm, su un peso di soli 1.280 kg. Questa forza viene scaricata sulle quattro ruote motrici con il supporto di un cambio sequenziale a 7 rapporti.

Dall’altro lato del nastro d’asfalto, nella singolare drag race odierna, c’è la già citata Ferrari 812 Superfast, spinta da un glorioso motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, in grado di produrre 800 CV di potenza e 718 Nm di coppia, su un peso di 1.630 kg. L’energia viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio doppia frizione a 7 marce, che svolge egregiamente il suo compito.

Dicevamo che in condizioni ordinarie non ci sarebbe storia, con un successo netto e autorevole della grossa GT del “cavallino rampante”, ma qui la vettura giapponese si avvicina alla “rossa” in termini di potenza e mette a segno un peso nettamente inferiore. A questo punto vi starete chiedendo: chi ha vinto la drag race? Il successo è andato alla Ferrari o alla Toyota modificata? Non vi resta che un modo per scoprirlo: guardare il video.