Toyota GR Yaris by EKanooRacing: la più potente mai vista

La Toyota GR Yaris è una di quelle auto la cui filosofia è di altri tempi. Che un’utilitaria sportiva con trazione integrale, cambio manuale e patrimonio racing sia stata lanciata oggi sul mercato è infatti un evento degno di celebrazione.

Un’auto perfetta per il tuning

Ed ora cominciano ad emergere per davvero le potenzialità della Toyota GR Yaris nel mercato aftermarket, all’interno del quale è già diventata una delle auto più “prese di mira”. A dimostrarlo è la GR Yaris protagonista di questo video. Forse la Toyota GR Yaris più potente al mondo, su un banco prova…

I dati del modello di serie

L’auto in questione è stata preparata da EKanooRacing, un tuner con sede in Medio Oriente, noto per aver già modificato alcune delle Nissan GT-R tra le più veloci sul pianeta, preparate appositamente per le gare di resistenza. Questa Toyota GR Yaris non ha più di 3.000 CV – come quelle GT-R – ma di serie con il suo 1,6 litri turbo da 261 CV e 360 Nm è già un’auto velocissima.

Toyota GR Yaris by EKanooRacing: il tuning meccanico

Il preparatore avrebbe installato un nuovo turbocompressore più grande, oltre a un nuovo intercooler, un nuovo scarico. Senza contare un’ampia riprogrammazione elettronica della centralina di gestione del powertrain. Non sappiamo se il progetto comprende anche modifiche al sistema di iniezione o se sono stati modificati componenti interni del motore. Ma sappiamo che sul banco prova, questa atomica GR Yaris ha sviluppato 549 CV. La potenza condivisa dalle case automobilistiche viene solitamente misurata all’albero motore e nelle auto a trazione integrale ci si deve aspettare circa il 15-20% di perdita per attrito. Pertanto, stiamo parlando di una Toyota GR Yaris che ha sviluppato più di 600 CV…