Dopo averla confermata ad aprile, la divisione italiana della Casa giapponese ha aperto gli ordini, anche per il nostro mercato, della nuova variante con leva del cambio e tre pedali della sua coupé sportiva, la Toyota GR Supra manuale.

Toyota GR Supra manuale: nome in codice Lightweight

Questa nuova variante della coupé sportiva si chiama Lightweight ed è proposta unicamente con il sei cilindri in linea da 3,0 Litri, con 340 CV e 500 Nm di coppia. A questo è abbinata la nuova trasmissione manuale iMT a 6 marce. La denominazione Lightweight indica anche che questa variante della sportiva nipponica è più leggera rispetto alla variante con cambio automatico, precisamente pesa 40 kg in meno rispetto alla Premium Sport.

Più divertente da guidare ma più lenta dell’automatica

Il cambio manuale le conferisce una guida più divertente, in stile puro, ma rispetto alla variante con trasmissione automatica è leggermente più lenta. Perde infatti 3 decimi sullo scatto da 0 a 100 km/h (4,6 secondi) e consuma anche un po’ di più, 8,8l/100 km contro 8,1 l/100 km.

Toyota GR Supra manuale: le altre differenze

Oltre alla tipologia del cambio, la Toyota GR Supra Lightweight si differenzia dalla versione automatica Premium Sport per il sedile del guidatore con regolazione manuale ed è priva del supporto lombare e del riscaldamento del cuscino. Di serie è equipaggiata, tra le altre cose, con i cerchi in lega da 19 pollici con design esclusivo, con l’Head Up Display, il Blind Spot Monitor e il cruise control adattivo.

I prezzi

In Italia la GR Supra Lightweight viene proposta a partire da 66.500 euro, inserendosi così a metà strada tra la 2.0 Sport (60.000 euro) e la 3.0 Premium Sport (72.000 euro), entrambe con cambio automatico otto marce. Le prime consegne sono previste per il mese di settembre.