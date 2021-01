Toyota GR Supra: la versione speciale a guida autonoma che drifta da sola

1

Il Toyota Research Institute ha presentato un prototipo tanto sorprendente quanto spettacolare, una Toyota GR Supra profondamente modificata per le gare di drift, che monta un sistema di guida autonoma in grado di derapare da sola, senza nessun intervento umano di alcun tipo.

Drift automatici…

Sebbene a prima vista possa sembrare una semplice curiosità, la verità è che nasconde uno sviluppo tecnologico molto più avanzato e rilevante di quanto sembri. Questo prototipo della Toyota GR Supra in configurazione da corsa ha infatti un sistema di guida autonoma che gli consente di eseguire drift in modo completamente automatizzato. Senza alcun intervento umano di alcun tipo, il ‘cervello’ elettronico di questa macchina controlla l’erogazione del motore, lo sterzo e l’impianto frenante ed è persino in grado di azionare il freno a mano nel momento preciso per sbandare sull’asfalto e mantenere il veicolo in derapata. Insomma, come un un pilota professionista di drift.

Un progetto sperimentale

Il progetto realizzato dal Toyota Research Institute si basa su una variante da corsa dell’attuale Toyota GR Supra. Sebbene le sue specifiche non siano state svelate, è evidente che ha profonde modifiche meccaniche e del telaio, inclusi nuovi assi più larghi. Il che ha significato l’installazione dello spettacolare body kit widebody. Si tratta di un vero e proprio progetto di ricerca a cui hanno collaborato diversi piloti di drift professionisti e che cerca di esplorare i limiti dei sistemi di guida autonoma e le loro diverse possibilità, per implementare questa esperienza nei sistemi futuri che verranno installati sulle auto stradali.