Toyota GR Corolla: le ultime indiscrezioni prima del debutto

Già due volte la divisione nordamericana di Toyota ha fatto trapelare negli ultimi mesi informazioni sulla sua nuova compatta sportiva. Dal Giappone erano arrivati già qualche tempo fa i primi dati sulle sue specifiche tecniche, anche se la Casa nipponica continua a custodire con zelo assoluto i prototipi, che non abbiamo ancora avuto occasione di vedere dal vivo. Presto però potrebbero apparire in Europa in una nuova fase di test al Nürburgring.

Debutto imminente

Ora però è apparso in rete un documento che mostra il programma dei lanci commerciali dei diversi modelli del marchio giapponese negli USA e la Toyota GR Corolla sarebbe prevista per il prossimo ottobre. Il che significa che l’unveilng dovrebbe avvenire già nei prossimi mesi. Il Salone dell’Auto di New York 2022, a metà aprile, è uno degli eventi più probabili per l’anteprima mondiale.

Per ora ad ogni modo il brand mantiene il silenzio e non si è espresso al riguardo. Si tratta di fatto di una novità interessante, in un’epoca in cui proprio questa categoria di sportive sono quasi in via d’estinzione. Tuttavia Toyota ritiene che esista ancora un mercato speciale per queste versioni pepate.

Ed è anche interessante vedere come l’’efficiente’ Corolla si trasformerà in una Hot Hatchback. Il suo design moderno punta tuttavia all’equilibrio, più nella direzione di una versione di fascia alta, o Premium, che negli Stati Uniti sarebbe più che gradita, così come nel Vecchio Continente.

Lo zampino di Gazoo Racing

Naturalmente dietro a questo progetto ci sono quelli di GAZOO Racing che doteranno la Toyota GR Corolla di un allestimento speciale rivolto a soddisfare gli amanti delle performance e delle sensazioni di guida. E la “GR Four” a trazione integrale la dice già lunga sul comportamento dinamico che offrirà.

Con un peso di quasi una tonnellata e mezza, la GR Corolla condividerà lo stesso motore della sua sorellina arrabbiata, la GR Yaris. Un potente tre cilindri turbo da 1,6 litri che sviluppa una potenza massima di 300 CV e una coppia massima di 500 Nm trasmessa a terra attraverso il cambio manuale intelligente a 6 rapporti «iMt». A Toyota non resta che dare il via libera al suo arrivo in Europa, dove avrà serie e agguerrite concorrenti.