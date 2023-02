Toyota Corolla Cross 1.8 Full Hybrid: al via le ordinazioni

Toyota ha dato il via alle ordinazioni relative a Corolla Cross 1.8 Hybrid. Si tratta, nello specifico, della seconda motorizzazione in gamma ad alimentazione full-hybrid: la novità 1.8 va ad affiancarsi al modello 2.0 Hybrid da 197 CV.

La nuova Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid esordirà a maggio 2023 nelle concessionarie.

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid: dettagli di motorizzazione

Sotto al cofano, la nuova Corolla Cross 1.8 Hybrid 2023 adotta l’unità motrice di quinta generazione del “colosso” giapponese: la potenza massima è di 140 CV, per un tempo di accelerazione dichiarato da 0 a 100 km/h di 9”9, e 121-122 g/km di emissioni di CO2 omologate a ciclo WLTP. La trazione è esclusivamente anteriore.

Da segnalare, tra le differenze di progettazione che equipaggiano la nuova versione rispetto alla già esistente 2.0 Hybrid, il ricorso ad una geometria di sospensioni posteriori a barre di torsione in luogo del multi-link che equipaggia la declinazione 2.0 Hybrid. L’adozione del retrotreno a barre di torsione, spiegano i tecnici Toyota, permette alla nuova versione 1.8 Hybrid del SUV di media gamma giapponese un guadagno di 37 litri nella capienza del vano bagagli.

Toyota Corolla Cross: composizione di gamma

Con l’arrivo della novità 1.8 Hybrid, la lineup Toyota Corolla Cross aggiunge dunque una versione alla gamma in listino, che si compone degli allestimenti Trend e Lounge e che riportiamo di seguito, insieme al dettaglio delle principali dotazioni e dei prezzi di vendita.

Ecco quanto costa

Prezzi di listino : nuova Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid , in vendita a partire da 37.300 euro (Trend) e 39.300 euro (Lounge); Corolla Cross 2.0 Hybrid: a partire da 38.800 euro (Trend) e da 40.800 euro (Lounge);

: nuova , in vendita a partire da 37.300 euro (Trend) e 39.300 euro (Lounge); Corolla Cross 2.0 Hybrid: a partire da 38.800 euro (Trend) e da 40.800 euro (Lounge); Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid AWD-i: da 39.800 euro (Trend), da 41.800 euro (Lounge).

Principali equipaggiamenti di serie

Trend

Cerchi in lega da 18”;

Fari Bi-LED;

Climatizzatore automatico;

Nuovo pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 3 di ultima generazione;

Sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10.5”;

Connettività Apple CarPlay e Android Auto;

Strumentazione digitale da 12.3”;

Portellone ad azionamento elettrico;

Vetri posteriori oscurati.

Lounge

Alle dotazioni-base delle declinazioni Trend si aggiungono, fra gli altri:

Rivestimenti interni in pelle e tessuto;

Sedili riscaldabili;

Blind-spot Monitor (visualizzazione angoli ciechi);

Tetto panoramico.

Principali dotazioni a richiesta

Business Pack (1.500 euro, per le versioni 1.8 e 2.0 Trend a trazione anteriore), che comprende sensori di parcheggio con funzione ICS e ruotino di scorta;

Leather Pack (1.000 euro, per la nuova versione 1.8 Hybrid Lounge), con rivestimenti interni in pelle nera;

Finizioni carrozzeria premium per nuova Toyota Corolla 1.8 Hybrid: tinte monotone Pearl White e Tokyo Red a 950 euro.

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid: promozione lancio

In occasione del debutto commerciale di Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid, i clienti hanno a disposizione uno sconto di 3.500 euro (in caso di finanziamento Toyota Easy), valido per qualsiasi combinazione di motorizzazione e di allestimento. Con questa promozione, e cifre alla mano, la gamma Corolla Cross è disponibile con prezzi che partono da 33.800 euro (nuova 1.8 Hybrid Trend).