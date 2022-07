Toyota Italia ha annunciato l’apertura degli ordini della nuova crossover basata sulla gamma più venduta di sempre: la nuova Toyota Corolla Cross 2022.

Il nuovo SUV, sviluppato su piattaforma TNGA-C, completa la gamma Corolla affiancandosi alle varianti Hatchback e Touring Sports, ed entra a far parte della gamma di SUV del marchio giapponese. Nei listini si posiziona tra la Toyota C-HR e la RAV4, nel cuore del segmento dei C-SUV europei.

Powertrain aggiornato, più potente ed efficiente

La Corolla Cross è inoltre il primo modello Toyota ad arrivare sul mercato con il nuovo sistema ibrido di quinta generazione. Denominato Toyota Full Hybrid, disponibile a trazione anteriore o integrale intelligente AWD-i, questo sistema si basa sulla versione precedente, ma garantisce ora più coppia, più potenza e maggiore efficienza.

Il powertrain è stato riprogettato insieme a nuovi sistemi di lubrificazione e di distribuzione dell’olio che utilizzano olio a bassa viscosità che contribuisce a migliorare l’efficienza e la potenza grazie alla riduzione delle perdite elettriche e meccaniche. Il nuovo sistema di batterie, inoltre, grazie agli ultimi sviluppi tecnologici sulle batterie al litio, è più potente e il 40% più leggero.

Sia il motore termico che quello elettrico sono migliorati, con un aumento della potenza totale del sistema di oltre l’8%. Il propulsore ibrido 2WD da 2.0 litri genera infatti 146 kW/197 CV, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi, un consumo dichiarato di 19,6 km/l ed emissioni di soli 114 g/km di CO2 nel ciclo WLTP.

La variante AWD-i è dotata di un potente motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore con una potenza di 30,6 kW che entra in funzione automaticamente per dare maggiore trazione, sicurezza di guida e tranquillità in condizioni di scarsa aderenza.

Toyota Safety Sense 3

Per la prima volta inoltre viene introdotto il nuovo Toyota Safety Sense 3, il sistema di sicurezza attiva più avanzato della gamma Toyota che porta con sé numerosi miglioramenti e che sarà aggiornabile Over-The-Air, per un elevato livello di sicurezza a prova di futuro.

Toyota Corolla Cross 2022: allestimenti

La nuova Toyota Corolla Cross 2022 viene proposta in due allestimenti: Trend e Lounge. L’allestimento Trend offre di serie cerchi in lega da 18”, fari full LED, climatizzatore automatico, il nuovo pacchetto di sistemi di sicurezza attiva Toyota Safety Sense 3 di ultima generazione, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5”, connettività Apple Carplay e Android Auto, digital cockpit da 12,3”, portellone posteriore ad azionamento elettrico e vetri posteriori oscurati. La versione Lounge aggiunge interni in pelle e tessuto con sedili riscaldati, Blind Spot Monitor, tetto panoramico, impianto hi-fi JBL e sistema di navigazione.

I prezzi della Toyota Corolla Cross 2022

I prezzi della Toyota Corolla Cross 2022 partono da 38.000 euro, per la Trend 2WD, mentre il passaggio alla versione Lounge comporta un differenziale di 3.000 euro, per un listino che parte, in questo caso, da 41.000 euro. Il sistema di trazione integrale intelligente AWD-i, disponibile su entrambi gli allestimenti, costa invece 2.500 euro. Nel periodo di lancio Corolla Cross avrà un prezzo di attacco di 34.500 euro per la versione Trend 2WD, grazie allo sconto di 3.500 euro in caso di finanziamento Toyota Easy. Lo stesso sconto è applicabile a tutte le combinazioni di allestimento e trazione.