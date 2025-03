Toyota Corolla, un’icona senza tempo del mondo automobilistico, si prepara a scrivere un nuovo capitolo con la sua Corolla 2026. La tredicesima generazione del modello più venduto nella storia dell’auto debutterà nel 2026, con la commercializzazione prevista per l’inizio del 2027. Design rinnovato, tecnologia all’avanguardia e una gamma di Toyota motori ibridi esclusivamente per il mercato europeo rappresentano i pilastri di questa evoluzione.

La tredicesima generazione

Il design della nuova Corolla tredicesima generazione si ispira ai linguaggi stilistici di modelli recenti come Prius e C-HR. Il frontale sarà caratterizzato da linee più affilate e fari con una firma luminosa a “C”, mentre il posteriore manterrà proporzioni simili all’attuale generazione, arricchite da gruppi ottici sottili e sviluppati orizzontalmente. Come da tradizione, saranno disponibili le varianti berlina, hatchback e station wagon, pensate per soddisfare le diverse esigenze del mercato globale.

L’abitacolo sarà completamente rivoluzionato, con un forte focus sulla digitalizzazione. La strumentazione sarà interamente digitale, accompagnata da un sistema di infotainment di ultima generazione visualizzato su un ampio display compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Non mancheranno i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, e potrebbe essere introdotto un assistente vocale basato su intelligenza artificiale, seguendo le ultime tendenze del settore.

I propulsori della Toyota Corolla

Per quanto riguarda i propulsori, Toyota conferma il suo impegno verso la sostenibilità: in Europa, la nuova Corolla sarà disponibile esclusivamente con motorizzazioni ibride. Si vocifera anche dell’introduzione di una versione Plug-in Hybrid, progettata per offrire una maggiore autonomia in modalità elettrica. Gli appassionati di performance potranno contare sulla GR Corolla, una versione sportiva dotata di un kit estetico esclusivo e un assetto ottimizzato per una guida dinamica. Le opzioni includeranno un’evoluzione del motore 1.6 tre cilindri o un nuovo 2.0 quattro cilindri, abbinati a trasmissioni manuali o automatiche.

Il lancio della tredicesima generazione della Toyota Corolla rappresenta un passo cruciale per il costruttore giapponese, che mira a consolidare la propria leadership in un segmento sempre più competitivo, continuando il successo di uno dei modelli più iconici nella storia dell’automobile.